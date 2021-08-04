A101'de bu hafta neler var? A101 5 Ağustos 2021 aktüel ürünler

5 Ağustos 2021 Aktüel ürün kataloğu yayılandı. A101 kataloğunda bu hafta elektrikli ev aletleri, mutfak ürünleri, züccaciye, mobilya ve tekstil ürünleri başta olmak üzere pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Her hafta olduğu gibi bu hafta da indirimli ürünlerin yer aldığı A101 5 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunda pek çok ürün bulunuyor. Peki, A101’de bu hafta neler var?
Her Perşembe birbirinden kaliteli ürünlerin satışa sunulduğu A101'de bu hafta da indirimli ürünler satılacak. A101 marketin bu hafta A101 5 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünleri belli oldu. Peki, A101'de bu hafta ne indirimde? İşte A101 5 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu…