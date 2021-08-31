Tunç Soyer'in 'Dünya Bankası kredisi' tutarsızlığı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dünya Bankası ile 340 milyon dolarlık kredi için anlaştıklarını ve kredinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde olduğunu ancak aylardır imzalanmadığı öne sürmüştü.



Yaşanan bu gelişmenin ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise İzmir ziyaretinde deprem bölgesinden kredi için Cumhurbaşkanı'na 'onayla' çağrısında bulunmuştu.



ÖNCE ONAYLANMIYOR DEDİ, SONRA 'MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR' AÇIKLAMASI YAPTI



Son olarak AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasına giden Başkan Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye ziyareti sonrası Dünya Bankası kredisi için 'müzakereler devam ediyor' ifadelerini kullandı.



AK Partili Sürekli ise 'Cumhurbaşkanının önünde herhangi bir dosya yok' söyleminde bulundu.





'ANLAŞMASI YAPILMAMIŞ KREDİYİ ONAYLANMADI DİYE ÖNE SÜRÜYOR'



Krediyi, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalamadığını öne süren Soyer'in AK Parti İzmir İl Başkanlığı önündeki ifadeleri akıllarda soru işareti yarattı.



Soyer'in tutarsız açıklamalarına Twitter'dan tepki gösteren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise, 'Anlaşması yapılmamış bir krediyi Cumhurbaşkanımızın onaylamadığını öne sürenler; 1 hafta önce işin aslını itiraf ederken; bugün aynı ezberlerine dönmüş! İzmir ne çekiyorsa, “Bizi engelliyorlar” nakaratından çekiyor! Takdir, kamuoyunundur…' ifadelerini kullandı.