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Otomobil
Erzurum'da imam hatipli öğrenciler, Tesla'ya rakip elektrikli araç üretti

Erzurum'da imam hatipli öğrenciler, Tesla'ya rakip elektrikli araç üretti

Tamamen yerli imkanlarla elektrikli otomobil üreten imam hatip lisesi öğrencileri, tam şarjla 50 kilometrelik mesafeye gidebilen araçlarını TEKNOFEST'e çıkaracak.

Ekleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 10:21
Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 10:26
Erzurum'da imam hatipli öğrenciler, Tesla'ya rakip elektrikli araç üretti

Erzurum'daki Yakutiye İmam Hatip Lisesi Öğrencileri, ellerindeki yerli imkanları kullanarak yeni bir proje hazırladı.

5 AYDA ÜRETİLDİ

TEKNOFEST yarışları 5 ay gibi bir sürede ürettikleri elektrikli arabayla 50 kilometre hıza çıkan gençler, 50 kilometre yol katetti.

6 SAATTE TAM ŞARJ

İmam hatipli öğrenciler tarafından tasarlanan elektrikli araç, 6 saat içerisinde şarj olabiliyor.

ADI DADAŞ

Elon Musk'ın ürettiği Tesla isimli elektrikli otomobile rakip olması için tasarlanan araç, 31 Ağustos ile 5 Eylül arası Kocaeli'de düzenlenecek olan TEKNOFEST yarışlarında ‘Dadaş' isimiyle Erzurum'u temsil edecek.



50 KİLOMETRE GİDEBİLİYOR

Öğrencileri ile beraber elektrikli araç ürettiklerini belirten Proje Koordinatörü ve Yakutiye İmam Hatip Lisesi Fizik Öğretmeni Fatih Toprak, “Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak TEKNOFEST yarışlarına katılmak için elektrikli bir araç tasarladık. Daha önce üniversiteler arasında yapılıyordu. Bu sene ilk defa liseler arası olacak. Biz de bu yarışa aracımızı tasarlayarak katıldık. 31 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında yarışa katılacağız. Bu bir hız ve süre yarışı değil tamamen enerji verimliliği ile alakalı bir yarışma. Aracımız 50 kilometre mesafeye gidebiliyor. 50 kilometre hıza çıkabiliyor ve 6 saat içerisinde şarj oluyor.

'ÖRNEK OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Tüm tasarımlarımız ve çalışmalarımız bu yönde oldu. 9 kişilik takımla aracımızı tamamladık. En başta gelişme raporu hazırladık. Bu raporda aracın rengi, tekerlekleri dahil olmak üzere tüm gereksinimlerini belirledik. Bu süreç pandemi döneminde gerçekleşti ve bizi biraz etkiledi. Sokağa çıkma kısıtlaması vardı ve çocukları çıkartamıyorduk. Aracımızı 5-6 aylık bir sürede tamamladık. Kocaeli'de bizimle beraber yarışacak 40 lise var. Daha önce üniversite düzeyi vardı ama lise düzeyinde Erzurum'da ilk biziz. Örnek olacağımızı düşünüyorum.” dedi.

'GEREKLİ PARÇALARI ÜRETEREK ARABAMIZI OLUŞTURDUK'

Yarışma için aracı tasarladıklarını kaydeden Yakutiye İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Yasin, “İlk önce gelişme raporu hazırladık. Bu rapor içerisinde tüm tasarımlarımızı yaptık. Ardından TEKNOFEST'in bize vermiş olduğu destekle üretime geçtik. Üretim aşamasında ilk önce şaseyi tasarladık. Sonra gerekli parçaları üreterek arabamızı oluşturduk.” açıklamalarında bulundu.

'PROGRAMDAKİ AMACIMIZ, ÇAĞIN GEREKTİRDİĞİ DONANIMLARI KAZANDIRMAK'

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm liselere destek verdiklerini ve bu üretilen araçtan dolayı çok gurur duyduğunu söyleyen Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 'Erzurum'da kısa adı ERBAP olan Erzurum Başarıyı Artırma Programı uyguluyoruz. Bu programdaki amaçlarımızdan biriside çağın gerektirdiği bilgi ve donanımları kazandırmak. Amacımız doğrultusunda Erzurum'daki tüm okullarımızda proje tabanlı çalışmalar yapılıyor. Bizde İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak desteklerimizi sunuyoruz. Yakutiye İmam Hatip Lisemiz bizi ürettiği araba ile çok gururlandırdı. Tamamen kendilerinin tasarladıkları ve kendi imkanlarıyla ürettikleri elektrikli aracımız. Bu aracımızı bugün halkımıza tanıtıyoruz. Umarım öğrencilerimiz yarışmalarda derece kazanacaklar.' diye konuştu.

Elektrikli Otomobil


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