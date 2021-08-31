2021 YKS Tercih Sonuçları Açıklandı YKS Tercih Sonucu Sorgulama Ekranı

YKS tercih süresinin bitmesinin ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. Hayalindeki üniversitede istediği bölümü okumak isteyen öğrenciler kılavuza göre tercih işlemlerini tamamladı. YKS tercihlerinin tamamlanmasının ardından adaylar YKS sonuçları açıklanıd mı? sorusunu gündeme getirdi. Merakla beklenen YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! İşte 2021 YKS sonucu sorgulama ekranı…





YKS TERCİH SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?



YKS TERCİH TERCİH SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?



ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar 6-10 Eylül tarihleri arasında resmi kayıt işlemlerini 4-8 Eylül tarihleri arasında ise elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. Her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden yayınlandı. ÖSYM'nin resmi açıklamasını bekleyen üniversite adayları geçen yılın verileri doğrultusunda 2021 YKS ek tercihlerini gerçekleştirecekler. Peki,2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından pek çok üniversite adayı YKS tercih sonuçlarına nasıl bakılır? Sorusunun cevabını arıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS tercih sonuçları sonuç.ösym.gov.tv adresi üzerinden açıklandı. Üniversite adayları ÖSYM'nin resmi web sitesi içerisinde yer alan alandan T.C Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek YKS tercih sonuçlarına erişim sağlayabilecek.Üniversite kazanan ve online kayıt gerçekleştirmeyen adaylar kayıt işlemleri için gerekli belgeleri toplayarak üniversiteye teslim edecek. Peki,a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesib) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğrafd) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belgee) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından https://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.31 Ağustos Salı günü ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.