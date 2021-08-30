Bel Ağrısı Neden Olur? Bel Ağrısına Ne İyi Gelir?

Bel ağrısı; omurilik kanseri, yırtılmış veya fıtıklaşmış disk, siyatik, artrit, böbrek veya omurga enfeksiyonları gibi belirli hastalıkların sonucunda ortaya çıkabilen problemlerden birisidir. Bel ağrısı problemi ile karşı karşıya kalan kişilerin günlük hayatının olumsuz etkilenmesi sebebiyle zaman kaybetmeden tedavi olması gerekir. Peki, bel ağrısı nasıl geçer? Bel ağrısına ne iyi gelir? İşte bel ağrısı hakkında merak edilen her şey…





Bel ağrısı nedir?

Bel ağrısı neden olur?

Bel ağrısı nedenleri nelerdir?

Bel ağrısına ne iyi gelir?



Bel ağrısı nasıl geçer?



Bel ağrısı veya tıbbi adıyla lumbago, bel bölgesinde meydana gelen her türlü ağrıyı tanımlamak için kullanılan terimdir. Yetişkin bireylerin yaklaşık olarak %80'inde görülen ve iş gücü kaybına sebep olan yaygın bir sağlık sorunudur. Bel ağrısı aniden ortaya çıkan keskin bir ağrı olabildiği gibi donuk hafif bir ağrı da olabilir. Bel ağrısının meydana gelmesi sonrasında pek çok kişi ‘Bel ağrısı neden olur?' sorusunun cevabını araştırmaktadır. Peki,Bel bölgesi ya da bir diğer adıyla lumbal bölgenin görevleri arasında hareket, yapısal destek ve belirli vücut dokularının korunması yer alır. Bel ağrısı, bu bölgedeki omurga kemiklerinden, omurlar arasında bulunan disklerden, omurganın etrafındaki bağlardan, omurilik ve sinirlerden, bel etrafındaki kaslardan, karında bulunan iç organlardan dolayı meydana geliyor olabilir. Bu sebeple bel ağrısı belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmeli ve tedavi süreci başlatılmalıdır. Bel ağrısının nedenleri bilinmediği sürece tedavisi de zorlaşacaktır.arasında yaygın olarak; ağır kaldırmaı, sinir tahrişi, sinir köklerinde sorun, kemik ve eklem zedelenmeleri yer alır.Belin zorlanmasıBeli zorlama bel bölgesindeki bağların, tendonların veya kaslarının yaralanmasıyla meydana gelir. Bölgedeki yumuşak dokuların gerilmesiyle birlikte yapılarda gerçekleşen yırtılmalar bel bölgesinde görülen ağrının en büyük sebebidir.Sinir tahrişiBel bölgesinde omurgadan çıkan sinirler, omurilikteki köklerinden cilde kadar mekanik bir baskı gördüğü takdirde tahriş olabilir. Bu sorunlar arasında disk hastalığı, kemiklerdeki problemler ve zona da bulunabilir.Kemiklerin baskı yapmasıBel omurlarının yer değiştirmesi veya genişlemesi ile meydana gelen herhangi bir olay, bitişik omurilik ve sinirler için boşluğun sınırlanmasına sebep olabilir. Bu durum bel ağrısını meydana getirir.Kemik ve eklem koşullarıBel ağrısına yol açan kemik ve eklem koşulları; kalıtsal hasarlar, aşınma, yıpranma, yaralanma ve eklem iltihapları bel ağrısına sebep olabilir. Bel ağrısının bilinen kalıtsal nedenleri skolyoz ve spina bifidadır.Kemik ve eklemlerde hasarBel omurlarında ve sakrumda kırık yaşlı bireylerde, özellikle de uzun süre ilaç kullananlarda meydana gelir. Ayakkabı bağlarını bağlamak için eğilmek gibi çok basit faaliyetler bile bu kişilerde ciddi bel ağrılarına sebep olabilir. Bu gibi durumlarsa bel ağrısına iyi gelecek faaliyetler gerçekleştirilmelidir. Peki,Bel ağrısı, bireylerin günlük hayatını önemli ölçüde etkileyen sağlık sorunlarından birisidir. Bel ağrısı belirtileri gören kişiler bel ağrısına iyi gelen şeylerden yararlanarak ağrının seviyesini azaltabilirler.• Egzersiz• Sıcak ve soğuk uygulama• Germe hareketleri• Topuklu ayakkabılar giymemekBel ağrısına iyi gelen yöntemler arasında yer almaktadır.için çeşitli tamamlayıcı tıp tedavi yöntemleri kullanılabilir. Alanında uzman doktorlar ‘bel ağrısı nasıl geçer?' sorusuna çeşitli yöntemlerle cevap vermiştir. Bel ağrısı tedavisi için kullanılan yöntemler;Akupunkturİnce ve sterilize iğneleri vücutta belirlenmiş noktalara batırarak enerjinin serbest bırakılması ile gerçekleştirilen tıp yöntemidir.Spinal manipülasyonBu alanda uzmanlar tarafından gerçekleştirilen ve omurgayı düzeltmek için vücuda basınç uygulayarak yapılan tedavi yöntemidir.MasajAğrıyan bölgeleri gevşetmek için fizyoterapistler yardımcıyla masaj gerçekleştirilebilir.görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir.