Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos tebriklerini kabul etti! Dikkat çeken resim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.



Erdoğan, Büyük Zafer'in 99'uncu yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana bina girişinde gerçekleştirilen törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Başkan Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.







Tören, Başkentte görevli çeşitli rütbelerden askeri personelin Başkan Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.



Salgın nedeniyle maske takan katılımcılar, sosyal mesafe kuralına uyarak Erdoğan ile uzaktan selamlaştı.







MÜLTECİ ÇOCUK GRAFİTİSİ



Kabulde arka planda bulunan resmin geçtiğimiz yıllarda Dünya İnsani Zirvesi'nin bulunduğu alanda çizilen 'mülteci çocuk' temalı grafiti olduğu öğrenildi.







MÜLTECİLER VE GÖÇ KONUSUNA DİKKAT ÇEKİYOR



'Mülteci Çocuk' temalı tablo, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilk kez düzenlenen ve Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi için dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan sanatçılar tarafından resmedilmişti.







İstanbul Kongre Merkezi'nde, 180'in üzerinde ülke, uluslararası kurum ve kuruluşun temsil edildiği ve 60'a yakın ülkenin devlet ve hükûmet başkanı düzeyinde katıldığı Zirve'nin sembollerinden olan 'Mülteci Çocuk' tablosu, mülteciler ve göç olaylarına dikkat çekmek için hazırlanmıştı.







Sanatçıların eseri bitirmesinin ve Dünya İnsani Zirvesinde sergilenmesinin ardından, Zirve'nin kapanış seremonisinde Başkan Erdoğan ve dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da tabloyu imzalamıştı.





