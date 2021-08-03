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Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha patladı! Tarihte böyle bir ihale yok...

Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha patladı! Tarihte böyle bir ihale yok...

Türkiye bir taraftan orman yangınlarıyla bir taraftan da yaşanan felaketi hükümete alet etmeye çalışan siyasilerle uğraşıyor. Kılıçdaroğlu da ortaya yalan yanlış bilgiler atan siyasilerden bir tanesi. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün orman yangınlarını söndürme işlerinin ihale ile yapıldığı iddia etmişti. Bakan Pakdemirli, Kılıçdaoğlu'nun o iddialarını yalanladı.

Siyaset / 3 Ağustos 2021 Salı 09:20
Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha patladı! Tarihte böyle bir ihale yok...

Türkiye 1 haftadır orman yangınlarını konuşuyor. Vatandaşların gözü kulağı afet bölgesinden gelecek haberde iken muhalefet asılsız iddialarla ortalığı karıştırma girişimlerine devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de devam eden orman yangınlarıyla ilgili yanıltıcı bilgi vermeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu, orman yangınını söndürme işinin ihale ile yapıldığını öne sürmüş ve yangın söndürmenin Türk Hava Kurumu'nun (THK) görev alanında olduğunu söylemişti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Pakdemirlir şu ifadeleri kullandı:

İHALEYE HİÇ ÇIKILMADI: Bakanlığımız tarihinde hiçbir zaman yangın söndürmek için ihaleye çıkmamıştır ve çıkmayacaktır. Bakanlığımız her yıl mücadele çalışmalarında kullanılacak uçak ve helikopterleri kiralayarak hizmet almaktadır. Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarının planlanması ve uygulanması için her yıl yangın mevsimi öncesinde Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından ülke genelini kapsayacak şekilde Orman Yangınlarıyla Mücadele Eylem Planı hazırlanmakta ve bu plan çerçevesinde kurumumuz araç, gereç ve personel planlaması yapılmaktadır.
SÖNDÜRME GÖREVİ YOK: Kurumumuz, farklı yüklenicilerden helikopter ve uçak kiralamaktadır. Kiralanan araçların sevk ve idaresi tamamı ile kurumumuz yöneticileri tarafından yapılmaktadır. Ayrıca '2002'de 176 bölgede orman yangını çıktı' ifadesi tamamen yanlıştır. 2002'de 1471 orman yangını meydana gelmiştir. Bu yangınların tamamı ekiplerimizin müdahalesi ile söndürülmüştür. THK'nın yangın söndürme gibi bir görevi yoktur. Sadece Orman Genel Müdürlüğü'ne hava aracı kiralamaktadır.

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