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Felaketin adresi bu kez Artvin! 10'a yakın ahşap ev kül oldu...

Felaketin adresi bu kez Artvin! 10'a yakın ahşap ev kül oldu...

Türkiye günlerdir peş peşe çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Son olarak Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10'a yakın ahşap ev yandı. Devam eden yangının ormanlık alana sıçramasından endişe ediliyor.

Güncel / 3 Ağustos 2021 Salı 15:56
Felaketin adresi bu kez Artvin! 10'a yakın ahşap ev kül oldu...

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yüncüler köyü Tabgit mahallesinde bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın ve sıcak havanın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın mahalledeki ahşap evleri sararken, yangına müdahale için Yusufeli Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinden ve jandarma ekiplerinden yardım istendi.

Devam eden yangının mahallenin hemen yanındaki ormanlık alana sıçramasından endişe ediliyor.

Öte yandan aynı köyde geçtiğimiz yıllarda da büyük yangınlar yaşanmış onlarca ev bu yangınlarda kullanılamaz hale gelmişti.

ARTVİN VALİSİ YILMAZ DORUK: 'YAYLA OLMASINDAN DOLAYI YANGINA MÜDAHALEDE ZORLUK VAR'


Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz Doruk, yayla olmasından dolayı yangına müdahalede zorluk yaşandığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz Doruk, 'Vatandaşlar tedbirli şekilde yangına müdahale ediyorlar. Yayla olmasından dolayı müdahalede zorluk var. Kısmen ormanlık da alan. Bunu da dikkate alarak müdahale ediyoruz. Bir can kaybımız yok. Can kaybı olmadan kontrol altına alacağız inşallah. Bölgenin sıkıntısının yanı sıra bizim için bazen avantajlı tarafı da var. Mahallenin arasından dere geçiyor karşı tarafa sıçrama riskimiz yok. Bölgeye araç ulaşımı sınırlı. 15 civarında ev var mahallede bir çoğu ahşap ve iç içe. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye ulaştı. Çalışmalara başladılar' dedi.

Artvinde YangınOrman Yangınları


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