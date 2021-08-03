USD (Alış - Satış) : 8,39 - 8,40 EURO (Alış - Satış) : 9,97 - 9,99
Ana Sayfa.
Güncel
3 Ağustos Salı Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

3 Ağustos Salı Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

Olimpiyat heyecanı devam ederken bugün milli sporcularımız 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın 11. Gününü yaşıyor. Her olimpiyat döneminde olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da birbirinden farklı alanlarda onlarca sporcumuz sahalara çıkacak. 3 Ağustos 2021 günü ekrana gelecek olan karşılaşmalarda oldukça güçlü bir mücadeleye şahit olacağız. İşte 3 Ağustos 2020 Tokyo Olimpiyatları ve bugün Tokyo Olimpiyatlarında hangi karşılaşmalar var sorusunun yanıtı!

Güncel / 3 Ağustos 2021 Salı 08:50
3 Ağustos Salı Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

2020 Tokyo Olimpiyat heyecanı dorukta! Olimpiyat oyunlarının son günlerine doğru yaklaşırken karşılaşmalar gittikçe daha çok merak ediliyor. Milli sporcularımızın 11. Gününe geldiği 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda nefesler tutuldu! Peki, Tokyo Olimpiyatlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 3 Ağustos SalıTokyo 2020 Olimpiyat Programı

3 Ağustos Pazartesi Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Program


3 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyatlarında Günün Programı


03.00 Atletizm

Necati Er

04.50 Atletizm

Eda Tuğsuz

05.05 Atletizm

Ramil Guliyev

06.20 Atletizm

Yasmani Copello Escobar

08.30 Yelken

Alican Kaynar

11.00 Boks

Esra Yıldız

11.00 Artistik

Jimnastik Ferhat Arıcan

13.20 Atletizm

Ersu Şaşma

3 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları günün programı TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarında gün boyunca yayınlanacak.

3 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları Günün Programı3 Ağustos Salıtokyo 2020 Olimpiyat Programı3 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyatlarında Günün Programı


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı