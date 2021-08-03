2021 ALES 2 Başvuru Ücreti Ne Kadar? ALES Başvuruları Ne Zaman? ALES Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akademik kariyer gerçekleştirmek isteyen kişiler ALES 2 başvuru süreci hakkında çeşitli konuları merak ediyor. ÖSYM tarafından yılda birkaç kez gerçekleştirilen ALES sınavının başvuru kılavuzu yayımlandı. İşte ALES başvuruları başladı mı? ve ALES 2 başvuru ücreti ne kadar? ALES 2 hakkında tüm detaylar…





ALES 2 Başvuruları Başladı mı?



ALES 2 Başvuru Ücreti Ne Kadar?



ALES Başvurusu Nasıl Yapılır?



ALES Başvuru Ücreti Hangi Bankalara Yatırılabilir?



ALES 2 başvurularının başladığının duyurulması üzerine akademik kariyer hedefi bulunan pek çok kişi harekete geçti. Yüksek lisans okumak ve akademik kariyer gerçekleştirmek için girilmesi gereken ALES 2 başvuruları başladı mı? sorusunun sorulması üzerine ÖSYM'den yanıt geldi. Bu yıl ALES 2 başvuruları 3-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yüksek lisans adaylarının heyecanla beklediği ALES 2 başvuruları ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden yapılacak. Peki,ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES 2 sınavının ücretini merak eden yüksek lisans adaylarına henüz cevap verilmedi. Başvuru gerçekleştirmek isteyen adaylar bir önceki ALES sınav ücreti ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz ALES sınavında adaylardan 145 TL tahsil edilmişti. ALES 2 başvuru ücretinin de bu minvalde olacağı düşünülüyor.ALES 2 başvuru tarihinin gelmesi üzerine pek çok sınav adayı ALES başvurusu nasıl yapılır? sorusunu gündeme getirdi. ALES sınavına ilk kez girecek olan adayların merakla beklediği ALES 2 başvurusu için elektronik ortam kullanılacak. Bu konuda adayların nasıl bir yol izlemesi gerektiği hakkında ÖSYM ALES 2 kılavuzu yayınlandı. ALES 2 başvurusu gerçekleştirmek isteyen adaylar ilk olarak ALES 2 başvuru süresi içerisinde ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden aday bilgileri ile sisteme giriş gerçekleştirmelidir. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapacak olan adaylar sınav başvuru formunu doldurmalıdır. Ardından ÖSYM tarafından verilen süre içerisinde sınav başvuru ücreti yatırılmalıdır. ALES 2 başvuru ücretleri ÖAYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar aracılığı ile ATM ve online sistem üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Peki,Akbank'ın şubeleri ve internet bankacılığı,Albaraka Türk Katılım Bankası tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı,Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı,Halkbank, ATM, internet bankacılığı ve şubeler,ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı,Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden ödeme yapacak olan kişiler Ziraat Bankası haricinde ödeme gerçekleştirememektedir.ve daha fazlası ÖSYM'nin yayınladığı ALES 2 Başvuru Kılavuzu doğrultusunda cevaplandırılmıştır.