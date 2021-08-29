30 Ağustos'ta eczaneler açık mı? Bugün eczaneler açık mı? 30 Ağustos’ta Sağlık Ocakları Açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olması sebebiyle vatandaşlar "30 Ağustos eczaneler açık mı?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Pandemi sürecinde pek çok ilaca ihtiyacı olan vatandaşların resmi tatillerde mağdur olmaması için nöbetçi eczaneler faaliyet gösterecek. Peki, 30 Ağustos’ta eczaneler açık mı? 30 Ağustos’ta eczaneler çalışıyor mu?
30 Ağustos’ta Eczaneler Açık mı?
30 Ağustos Pazartesi günü resmi tatil olması nedeniyle eczaneler, bankalar, PTT ve diğer resmi kuruluşlar bir gün süreyle faaliyet gerçekleştirmeyecek. 30 Ağustos Pazartesi günü yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Peki, 30 Ağustos’ta hangi eczaneler nöbetçi
? İşte 30 Ağustos nöbetçi eczaneler listesi
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30 Ağustos’ta Sağlık Ocakları Açık mı?
30 Ağustos’a sayılı saatler kala pek çok vatandaş "30 Ağustos Sağlık Ocakları açık mı
?" sorusunu gündeme getirdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Ocakları ve Aile Sağlık Merkezlerinde aşı olan vatandaşlar 30 Ağustos Pazartesi günü Sağlık Ocaklarının açık olup olmadığını araştırıyor. Hafta sonu ve resmi tatillerde hizmet vermeyen Sağlık Ocakları, bir diğer adıyla Aile Sağlık Merkezleri 30 Ağustos’ta faaliyet gerçekleştirmeyecek.
30 Ağustos İstanbul Nöbetçi Eczaneler Listesi
İşte vatandaşın merakla beklediği 30 Ağustos nöbetçi eczaneler listesi
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Hayat Eczanesi Adalar Heybeliada
Heybeliada Mahallesi Ayyıldız Caddesi 43
Burgazada Eczanesi Adalar Burgazada
Burgazadası Mahallesi Çınarlık Sokak 3
Kınalı Eczanesi Adalar Kınalıada
Kınalıada Mahallesi Çarşı Caddesi 38
Merkez Eczanesi Adalar Büyükada
Nizam Mahallesi 23 Nisan Caddesi 12
Canan Arnavutköy Eczanesi Arnavutköy
Arnavutköy Merkez Mahallesi Semih Sokak 8/10a
Vefa Eczanesi Arnavutköy
Hadımköy Mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi
Toki Eczanesi Arnavutköy Taşoluk
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mahmure Sokak 1a
Palladıum Eczanesi Ataşehir Yenisahra
Barbaros Mahallesi Halk Caddesi 125
Eda Eczanesi Ataşehir İçerenköy
İçerenköy Mahallesi Yücel Sokak 4a
Siteler Eczanesi Ataşehir
Mevlana Mahallesi Yedi İklim Sokak
Dilaram Eczanesi Avcılar
Tahtakale Mahallesi Fırat 1 Caddesi
Ümit Eczanesi Avcılar
Avcılar Merkez Mahallesi Şamlı Sokak
Feyza Eczanesi Avcılar Gümüşpala
Gümüşpala Mahallesi Yeniyuva Sokak 29a
Şenkul Eczanesi Bağcılar Yıldıztepe
Yıldıztepe Mahallesi Şehit Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy Caddesi 72c
Elham Eczanesi Bağcılar Kirazlı
Kirazlı Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 148a
Emre Eczanesi Bağcılar Demirkapı
Demirkapı Mahallesi 1730 Sokak 22a
Sancaktepe Eczanesi Bağcılar
Sancaktepe Mahallesi 892. Sokak 6c
Yasemin Eczanesi Bahçelievler Soğanlı
Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Caddesi 105/a
Ersoy Eczanesi Bahçelievler
Bahçelievler Mahallesi Deli Hüseyinpaşa Caddesi
Yeşim Eczanesi Bahçelievler Şirinevler
Şirinevler Mahallesi Şh. Yarbay Cesur Caddesi 27
Çınar Eczanesi Bahçelievler
Zafer Mahallesi Ziya Gökalp 1 Sokak
Defne Eczanesi Bahçelievler
Hürriyet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi
Akvaryum Eczanesi Bakırköy Florya
Şenlikköy Mahallesi Eski Halkalı Caddesi 33
Gün Eczanesi Bakırköy Yeşilköy
Yeşilyurt Mahallesi Ekin Sokak 21b
Eczane Terakki Bakırköy Kartaltepe
Kartaltepe Mahallesi Terakki Caddesi 76/c
Anıl Eczanesi Bakırköy Zeytinlik
Zeytinlik Mahallesi Cumhuriyetçi Sokak 17a
Melita Eczanesi Başakşehir 4. Etap, 1. Kısım
Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi 17 4. Etap, 1.
Fenertepe Eczanesi Başakşehir Altınşehir
Kayabaşı Mahallesi Botanik Sokak 17/2
Uğur Eczanesi Bayrampaşa Yıldırım
Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi Yalvaç Sok. No:24
Yeni Derman Eczanesi Bayrampaşa
İsmetpaşa Mahallesi Kenar Caddesi
Bebek Eczanesi Beşiktaş Bebek
Bebek Mahallesi Manolya Sokak 2/1
Lale Eczanesi Beşiktaş Ortaköy
Ortaköy Mahallesi Dereboyu Caddesi 60/c
Harmony Eczanesi Beşiktaş Türkali
Türkali Mahallesi Ihlamurdere Caddesi 52a
İrem Eczanesi Beşiktaş
Etiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi
Merkez Eczanesi Beykoz Kavacık
Kavacık Mahallesi Hülagü Caddesi 1
Buhara Eczanesi Beykoz Paşabahçe
İncirköy Mahallesi Fabrika Yanı Sokak 38
Semerkand Line Eczanesi Beylikdüzü
Barış Mahallesi Peyami Safa Sokak 1/9
Burçe Eczanesi Beylikdüzü Gürpınar
Adnan Kahveci Mahallesi Karan Sokak 10a
Asmalı Hayat Eczanesi Beylikdüzü Yakuplu
Marmara Mahallesi Yurt Caddesi 28
Mis Eczanesi Beyoğlu
Şehit Muhtar Mahallesi İstiklal Caddesi Mis Sokak,
Orkidem Eczanesi Beyoğlu Kasımpaşa
Piyalepaşa Mahallesi Osmanoğlu Sokak 7/e
Sedef Eczanesi Beyoğlu Kasımpaşa
Küçük Piyale Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi 32
Yağmur Eczanesi Büyükçekmece
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı
Eren Eczanesi Büyükçekmece Tepecik
Ulus Mahallesi Atatürk Caddesi 28/a
Safir Eczanesi Büyükçekmece Mimarsinan
Mimaroba Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı 4/1f
Rıdvan Eczanesi Çatalca
Ferhatpaşa Mahallesi Erkin Balaban Sokak 7b
Fatih Eczanesi Çekmeköy
Çamlık Mahallesi Deniz Sokak 18a
Çekmeköy Merkez Eczanesi Çekmeköy Alemdağ
Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi 219a
Kaan Eczanesi Esenler
Davutpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi
Beydağı Eczanesi Esenler Atışalanı
Havaalanı Mahallesi Galeri Sokak 4a
Nur Eczanesi Esenyurt
Fatih Mahallesi Ondokuz Mayıs Bulvarı
Ayışığı Eczanesi Esenyurt
Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2316. Sokak
Doz Eczanesi Esenyurt
Pınar Mahallesi 1241. Sokak
Başakıl Eczanesi Esenyurt İncirtepe
İnönü Mahallesi 410. Sokak 56b
Burç Eczanesi Esenyurt
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1824. Sokak
Nur Eczanesi Eyüp
Nişanca Mahallesi Otakçılar Caddesi
Ardıç Eczanesi Eyüp Yeşilpınar
Yeşilpınar Mahallesi Şelale Sokak 31c
Öge Eczanesi Eyüp Kemerburgaz
Mimar Sinan Mahallesi Abdülhamithan Caddesi 22/24d
Yenikapı İskele Eczanesi Fatih Kumkapı
Katip Kasım Mahallesi Kennedy Caddesi 9
Öztürk Eczanesi Fatih İskenderpaşa
İskenderpaşa Mahallesi Macar Kardeşler Caddesi 1/3
Batur Eczanesi Fatih Aksaray
Aksaray Mahallesi Koca Mustafapaşa Caddesi 17
Yeşildoğa Eczanesi Fatih İskenderpaşa
İskenderpaşa Mahallesi Aile Sokak 41
İhlas Eczanesi Fatih Şehremini
Şehremini Mahallesi Necip Asım Sokak 18a
Nehir Eczanesi Gaziosmanpaşa
Mevlana Mahallesi 876/2. Sokak
Pamukkale Eczanesi Gaziosmanpaşa 500 Evler
Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi 84/a 500
Volkan Eczanesi Gaziosmanpaşa
Bağlarbaşı Mahallesi Küçükköy Yolu Caddesi 58
Gül Eczanesi Güngören Merter
Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Kınalıtepe Sokak 21
Aktan Eczanesi Güngören
Gençosman Mahallesi Doğanay Sokak
Bahariye Yavuz Eczanesi Kadıköy Osmanağa
Osmanağa Mahallesi Nail Bey Sokak 4-6/a
Erenköy Eczanesi Kadıköy Erenköy
Erenköy Mahallesi Fırın Sokak 20a
Acıbadem Eczanesi Kadıköy Koşuyolu
Acıbadem Mahallesi Mustafa Bey Sokak
Selin Yılmaz Eczanesi Kadıköy Sahrayıcedit
Sahrayıcedit Mahallesi Panaroma Sokak 2a
İrem Eczanesi Kadıköy
Kozyatağı Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi
Naturel Eczanesi Kadıköy
Fenerbahçe Mahallesi Operatör Cemiltopuzlu Caddesi
Yeditepe Eczanesi Kadıköy Merdivenköy
Merdivenköy Mahallesi Küme Sokak 38/a-b
Papatya Eczanesi Kağıthane Çeliktepe
Çeliktepe Mahallesi Üçoklar Sokak 12
Okmeydanı Deniz Eczanesi Kağıthane Gürsel
Gürsel Mahallesi Fulya Sokak 8
İrem Eczanesi Kağıthane Gültepe
Ortabayır Mahallesi Mescit Sokak 21/b
Soğanlık Eczanesi Kartal Soğanlık
Orta Mahallesi Vezirköprü Caddesi 7
Palmiye Eczanesi Kartal Atalar
Petroliş Mahallesi Üsküdar Caddesi 64/2
Demir Eczanesi Kartal Atalar
Atalar Mahallesi Doğu Caddesi 68b
Zeynep Eczanesi Kartal
Hürriyet Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi
Yeni Sağlık Eczanesi Küçükçekmece Altınşehir
Yarımburgaz Mahallesi Halkalı Altınşehir İstanbul Caddesi 317/b
Yaşam Eczanesi Küçükçekmece
Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi
Mevlana Bozkır Eczanesi Küçükçekmece
Cumhuriyet Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi
Müge Eczanesi Küçükçekmece İkitelli
Atatürk Mahallesi 5. Sokak 162
Ezel Eczanesi Küçükçekmece Sefaköy
Yeşilova Mahallesi Akdeniz Caddesi 38/a
Ada Eczanesi Küçükçekmece Halkalı
Halkalı Merkez Mahallesi Tuna Caddesi 61-63a
Marmara Eczanesi Maltepe Başıbüyük
Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Caddesi 16a
Su Plus Eczanesi Maltepe Cevizli
Cevizli Mahallesi Tansel Caddesi 27/a
Kırmızı Eczanesi Maltepe Aydınevler
Aydınevler Mahallesi Siteler Yolu Sokak 1
Çamçeşme Eczanesi Pendik Çamçeşme
Çamçeşme Mahallesi Misak-ı Milli Caddesi 57/a
Yenişehir Eczanesi Pendik Yenişehir
Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı 19b
Ahsen Eczanesi Pendik Bahçelievler
Yenimahalle Mahallesi Yenipazar Caddesi 46/a
Celal Eczanesi Sancaktepe Osmangazi
Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi 26/a
Şehir Eczanesi Sancaktepe Sarıgazi
Sarıgazi Mahallesi Osmangazi Caddesi 32b
Cadde Eczanesi Sancaktepe Sarıgazi
Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi 125b
Murat Eczanesi Sarıyer Ayazağa
Ayazağa Mahallesi Atatürk Caddesi 1/a
Uysal Eczanesi Sarıyer
Maden Mahallesi Nalbant Çeşme Caddesi
Nilgün Eczanesi Sarıyer Tarabya
Tarabya Mahallesi Şalcıkır Caddesi 11
Yeşilçay Eczanesi Şile Ağva
Ağva Merkez Mahallesi Yakuplu Caddesi 9/c
İpek Eczanesi Şile
Kumbaba Mahallesi Yazgülü Sokak 38/2
Yaşam Eczanesi Silivri Selimpaşa
Selimpaşa Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi 31/a
Pelin Eczanesi Silivri
Alibey Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi
Safa Eczanesi Silivri
Mimar Sinan Mahallesi Gün Sokak 14a
Kuştepe Eczanesi Şişli Mecidiyeköy
Kuştepe Mahallesi İnönü Caddesi 25a
Ladin Eczanesi Şişli
Şişli Merkez Mahallesi Abidei Hürriyet Caddesi 94/a
Teşvikiye Eczanesi Şişli Teşvikiye
Teşvikiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi 28a
Hakan Eczanesi Şişli Okmeydanı
Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mithat Paşa Caddesi 31/b
Aykın Eczanesi Sultanbeyli
Adil Mahallesi Pelit Sokak
Eylül Eczanesi Sultanbeyli Mehmetakif
Abdurrahmangazi Mahallesi Begonya Sokak 8a/1
Soner Eczanesi Sultangazi Gazi Mahallesi
75. Yıl Mahallesi Fevzı Cakmak Caddesi 22 Gazi
Selam Eczanesi Sultangazi
Malkoçoğlu Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi
Nur Eczanesi Sultangazi Sultançiftliği
50. Yıl Mahallesi 2003. Sokak 40/a
Zuhal Eczanesi Tuzla İçmeler
Aydıntepe Mahallesi Bağdat Caddesi 30
Nur Eda Eczanesi Tuzla Mimarsinan
Şifa Mahallesi Emiroğlu Caddesi 83a
Funda Eczanesi Tuzla İstasyon
Postane Mahallesi İstasyon Caddesi 53d
Seda Eczanesi Ümraniye Atatürk
Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi 1/b
Seçkin Eczanesi Ümraniye Kazımkarabekir
Elmalıkent Mahallesi Adem Yavuz Caddesi 79/a
Akdeniz Bengisu Eczanesi Ümraniye Aşağıdudullu
Adem Yavuz Mahallesi Esenlik Sokak 18a
Kuzey Eczanesi Ümraniye
Mehmet Akif Mahallesi Okay Caddesi
Irmak Eczanesi Üsküdar Bahçelievler
Bahçelievler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 38/2
Zeren Eczanesi Üsküdar
Yavuztürk Mahallesi Karadeniz Caddesi
Zeray Eczanesi Üsküdar
Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi
Koru Eczanesi Üsküdar
Barbaros Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi D2 Blok
Tırızoğlu Eczanesi Zeytinburnu Telsiz
Beştelsiz Mahallesi 75/2. Sokak 120b
Şükran Eczanesi Zeytinburnu
Sümer Mahallesi Adnan Kahveci Sokak
30 Ağustos'ta eczaneler açık mı
ve daha fazlası yapılan resmi açıklamalara göre bu şekilde belirtilmiştir.