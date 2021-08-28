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İETT otobüsü rezaletlerinde bugün! Yolda asılı kaldı vatandaş ittirdi

İETT otobüsü rezaletlerinde bugün! Yolda asılı kaldı vatandaş ittirdi

İETT son günlerde peş peşe yaşanan skandallarla gündemde. Durağa dalanlar, yolda kalanlar derken bir olay da Bayrampaşa'da yaşandı. Bayrampaşa’da İETT otobüsü yol çalışmasının bulunduğu bölgede askıda kaldı. Vatandaşların ittirerek İETT otobüsünü kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ekleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:22
Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:23
İETT otobüsü rezaletlerinde bugün! Yolda asılı kaldı vatandaş ittirdi

Bayrampaşa'da yol çalışmasının bulunduğu bölgeden geçmeye çalışan İETT otobüsü, askıda kaldı.

Aracın ilerlememesi üzerine sürücü inerek vatandaşlardan yardım istedi.

Çevrede bulunan vatandaşlar askıda kalan İETT otobüsünü kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşlar otobüsün askıda kalan kısmında sallayarak kurtarmaya çalıştı.

Yaşanan o ilginç kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


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