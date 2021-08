Receiptify Nedir? Receiptfy Nasıl Kullanılır? Receiptify Ücretli mi?

Dijital müzik dinleme platformlarını kullanan pek çok kişi dinleme geçmişini görüntülemek istiyor. Geçtiğimiz ay, altı aylık süreç veya tüm yıl boyunca dinlediklerinin raporuna ulaşmak isteyen kullanıcılar ise Receiptify ile karşılaşıyor. Receiptify, ise müzik dinlemeyi sevenlerin şarkılarını tüm dünya ile paylaşmasına olanak sunuyor. Peki, Receiptify nasıl kullanılır? İşte Receiptify hakkında merak edilenler…









Receiptify Nedir?



Receiptify Nasıl Kullanılır?



RECEİPTİFY Ücretsiz mi?



Son yıllarda pek çok insan online müzik dinleme uygulamaları ile müzik dinliyor. Özel olarak açılan hesaplarla kendi çalma listelerini oluşturan kullanıcılar, müzik listelerini istedikleri kişilerle paylaşabiliyor. Sosyal bir ortam oluşturan Spotify, ITunes, Last FM gibi çevrimiçi müzik dinleme uygulamaları her geçen yenilikler çıkarıyor. Peki, pek çok kişinin dikkatini çekenReceiptify, müzik alışkanlıklarınızın raporunu çıkaran ve geçmiş zaman diliminde en çok dinlediğiniz şarkıların raporunu sunan uygulamadır. Dinleme geçmişinizde yer alan müzikleri takipçilerinizle paylaşmanızı sağlayan Receiptfy, bir web sitesi olarak hizmet veriyor. İlham aldıklarınızı, dinlediğiniz albümleri ve en çok dinlenen şarkıları listeleyen Receipty ile geçen ay, altı ay öncesi ve bir yıllık dinleme geçmişinize ulaşabilirsiniz. Peki,Receiptify'i kullanmak için ilk olarak ‘RECEİPTİFY' web sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Linke giriş yaptığınız zaman açılan sayfa sizi Receiptify'e yönlendiriyor. Açılan sayfada yer alan SPOTİFY, ITUNES, LAST FM seçeneklerinden kullandığınız uygulamayı seçerek sayfaya giriş yapmalısınız. Sayfaya giriş yapmanızın ardından sizlere geçen ay, altı ay ve tüm zamanlar olmak üzere üç farklı seçenek sunulacak. Bu seçeneklerden dilediğinizi seçerek o ayın dinleme geçmişine ulaşabilirsiniz. Receiptify size seçtiğiniz zaman diliminde en çok dinlediğiniz şarkıların makbuzunu oluşturacaktır.Sorusunun cevabını arıyorsanız sizlerle paylaştığımız adımlar üzerinden uygulamaya erişim sağlayabilirsiniz.

Sosyal medyada dinleme geçmişinin paylaşılması için oluşturulan Receiptfy uygulaması pek çok kişi tarafından kullanılıyor. Uygulamanın ismini ilk kez duyanlar ise Receiptify ücretsiz mi? sorusunun cevabını arıyor. Milyonlarca insanın dinleme geçmişine erişmek için kullandığı Receiptfy uygulaması için herhangi bir ücret talep edilmiyor. Spotify, ITunes ve LAST FM uygulamalarını kullanan kişiler Receiptify ile ücretsiz bir şekilde dinleme geçmişine erişebilir.





Receiptify Dinleme Listesi Nasıl Paylaşılır?



Sosyal medyanın gündeminde olan ve büyük yankı uyandıran Receiptif'i kullanmak oldukça kolay! Sizlerle paylaştığımız Receiptify linki üzerinden web sitesine girerek uygulamaya erişim sağlayabilirsiniz. Sosyal medyada dinleme geçmişini paylaşan kullanıcılar arasında yer almak istiyorsanız açılan sayfadan ekran görüntüsü alarak Receiptify dinleme raporunuzu takipçilerinizle paylaşabilirsiniz.