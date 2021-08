Cumhuriyetçiler harekete geçti! ABD Başkanı Joe Biden'a istifa çağrısı: Ellerine kan bulaştı

Afganistan'da kaos her geçen gün artıyor. Dün, Kabil Havalimanı dışında meydana gelen patlamalarda 13'ü ABD askeri 170 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki kaosun sorumlusu olarak gösterilen ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik baskılar da her geçen gün artıyor. Kabil'de meydana gelen patlamaların ardından harekete geçen Cumhuriyetçi Senatörler, Biden'a istifa çağrısında bulundu.



TRUMP, BİDEN'I HEDEF ALDI



Eski ABD Başkanı Donald Trump da, Biden'ı eleştiren isimler arasında yer aldı. Biden'ın adını üstü kapalı şekilde eleştiren Trump, yaptığı açıklamada, "Bu trajedinin yaşanmasına asla izin verilmemeliydi. Bu, acımızı daha da artırıyor ve anlaşılmasını daha da zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.



"İSTİFA MI ETMELİ YOKSA GÖREVDEN Mİ ALINMALI?"



ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Temsilcisi Nikki Haley de "Biden, Afganistan'a yaklaşımı sebebiyle istifa mı etmeli yoksa görevden mi alınmalı? Ama bunlar bizi 10 kat daha kötü olan Kamala Harris'le baş başa bırakır. Tanrım bize yardım et" ifadelerini kullandı.



"BU FİYASKODAKİ EN BÜYÜK HATA BAGRAM'DAN VAZGEÇMEK"



Afganistan'dan çekilme konusunda ABD Başkanı Joe Biden'a ağır eleştiriler yönlendiren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise "alçakça" diye nitelediği terör saldırısının ardından, ABD'nin Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü yeniden açması gerektiğini bildirdi.



Güney Carolina Senatörü, "Günlerdir Bagram Hava Üssü'nün yeniden açılması gerektiğini savundum. Çünkü tek tahliye yolu olarak Kabil Havalimanı'nı savunmak çok zor." dedi. Graham, "Bu fiyaskodaki en büyük hata Bagram'dan vazgeçmek." diye konuştu.



TERÖR SALDIRISINDAKİ KAYIPLARIN SORUMLUSU OLARAK ABD BAŞKANI GÖSTERİLDİ



Öte yandan, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy ABD'nin terör saldırısındaki kayıplarının sorumlusu olarak ABD Başkanı'nı gösterirken, Meclis Başkanı Nancy Pelosi'ye, üyelerin sağlıklı bilgilendirilebilmeleri için Kongre'ye dönmesi çağrısında bulundu.



McCharthy, Wisconsin Temsilcisi Mike Gallagher'ın "Her Amerikalı ülke dışına çıkana kadar Afganistan'da asker bulundurmaya devam edilmesine yönelik" teklifini oylayabilmeleri için Kongre'yi yeniden toplantıya çağırdı.