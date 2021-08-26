26 Ağustos 2021 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Programı Bugün Paralimpik Oyunları’nda neler var?

Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, bugün ikinci günüyle ekrana gelecek. Onlarca milli sporcumuz ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmak için birbirinden farklı performanslar sergiliyor. Seyircilerin nefesini tutarak izleyeceği müsabakaların ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. Peki, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman? İşte 26 Ağustos 2021 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Programı





TOKYO 2020 PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



25 Ağustos 2021 TOKYO 2020 Paralimpik Oyunları Programı



TOKYO 2020 PARALİMPİK OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BİTECEK?



Pandemi süreci sebebiyle geçtiğimiz yıl gerçekleşmeyen ve bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, bugün açılış töreniyle başlayacak. 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni Türkiye saatleriyle 14.00’da başlayacak. Bu yıl TOKYO 2020 Paralimpik Oyunları’nda 22 branşta yaklaşık 4 bin 400 sporcu mücadele gerçekleştirecek.09:00 03:00 CLASS 4 E ABDULLAH ÖZTÜRK GRUP MÜSABAKALARI (MASA 5) POLONYA09:00 03:00 CLASS 4 E NESİM TURAN GRUP MÜSABAKALARI (MASA 8) ÇİN10:20 04:20 CLASS 5 E ALİ ÖZTÜRK GRUP MÜSABAKALARI (MASA 6) ALMANYA16:40 10:40 CLASS 5 E HAMZA ÇALIŞKAN GRUP MÜSABAKALARI (MASA 5) FRANSA16:40 11:40 CLASS 7 K KÜBRA KORKUT GRUP MÜSABAKALARI (MASA 2) RUSYA17:20 11:20 CLASS 6 E ALİ ÖZTÜRK GRUP MÜSABAKALARI (MASA 6) MISIR17:20 11:20 CLASS 10 K MERVE CANSU DEMİR GRUP MÜSABAKALARI (MASA 1) POLONYA20:00 14:00 CLASS 3 K NERGİS ALTINTAŞ GRUP MÜSABAKALARI (MASA 8) TAYLAND21:20 15:20 CLASS 3 K HATİCE DUMAN GRUP MÜSABAKALARI (MASA 6) HIRVATİSTAN21:20 15:20 CLASS 9 K NESLİHAN KAVAS GRUP MÜSABAKALARI (MASA 3) MACARİSTAN11:00 05:00 49 KG E ABDULLAH KAYAPINAR FİNAL16:30 10:30 45 KG K NAZMİYE MURATLI FİNAL09:00 03:00 100M SERBEST S 5 E KORAL BERKİN KUTLU SEÇME (1 SERİ)17:00 11:00 100M SERBEST S 5 E FİNALE KALIRSA09:08 03:08 100M SERBEST S 5 K SÜMEYYE BOYACI SEÇME (1 SERİ)09:13 03:13 100M SERBEST S 5 K SEVİLAY ÖZTÜRK SEÇME (2 SERİ)17:07 11:07 100M SERBEST S 5 K FİNALE KALIRLARSA11:16 05:16 4X50M SERBEST S 5 E/K KARIŞIK TAKIM ELEME (2 SERİ20:01 14:01 4X50M SERBEST S 5 E/K FİNALE KALIRLARSA FİNAL09:00-13:00 03:00-07:00 EPEE E HAKAN AKKAYA ELEME13:40 07:40 EPEE KALIRSA RAUND 1614:40 08:40 EPEE KALIRSA ÇEYREK FİNAL17:00 11:00 EPEE KALIRSA YARI FİNAL18:00 12:00 EPEE KALIRSA BRONZ MADALYA19:30 13:40 EPEE KALIRSA FİNALTS BASKETBOL 17:00 11:00 ERKEK TAKIM E TÜRKİYE-GÜNEY KORE GRUP MÜSABAKALARI14:45 09:45 KADIN TAKIM K TÜRKİYE-MISIR GRUP MÜSABAKALARI2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 24 Ağustos Salı 2021 tarihinde başladı. Olimpiyatların başlaması üzerine? Sorusu gündeme geldi. Merakla takip edilen TOKYO 2020 Paralimpik olimpiyatları 5 Eylül Pazar 2021 tarihinde sona erecek.Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları başlangıç tarihi : 24 Ağustos SalıTokyo 2020 Paralimpik Oyunları başlangıç tarihi : 5 Eylül Pazarve daha fazlası yapılan açıklamalar doğrultusunda belirtilmiştir.İşte merakla beklenen