26 Ağustos 2021 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Programı Bugün Paralimpik Oyunları’nda neler var?

Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, bugün ikinci günüyle ekrana gelecek. Onlarca milli sporcumuz ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmak için birbirinden farklı performanslar sergiliyor. Seyircilerin nefesini tutarak izleyeceği müsabakaların ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. Peki, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman? İşte 26 Ağustos 2021 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Programı
TOKYO 2020 PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Pandemi süreci sebebiyle geçtiğimiz yıl gerçekleşmeyen ve bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, bugün açılış töreniyle başlayacak. 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni Türkiye saatleriyle 14.00’da başlayacak. Bu yıl TOKYO 2020 Paralimpik Oyunları’nda 22 branşta yaklaşık 4 bin 400 sporcu mücadele gerçekleştirecek.
25 Ağustos 2021 TOKYO 2020 Paralimpik Oyunları Programı
09:00 03:00 CLASS 4 E ABDULLAH ÖZTÜRK GRUP MÜSABAKALARI (MASA 5) POLONYA
09:00 03:00 CLASS 4 E NESİM TURAN GRUP MÜSABAKALARI (MASA 8) ÇİN
10:20 04:20 CLASS 5 E ALİ ÖZTÜRK GRUP MÜSABAKALARI (MASA 6) ALMANYA
16:40 10:40 CLASS 5 E HAMZA ÇALIŞKAN GRUP MÜSABAKALARI (MASA 5) FRANSA
16:40 11:40 CLASS 7 K KÜBRA KORKUT GRUP MÜSABAKALARI (MASA 2) RUSYA
17:20 11:20 CLASS 6 E ALİ ÖZTÜRK GRUP MÜSABAKALARI (MASA 6) MISIR
17:20 11:20 CLASS 10 K MERVE CANSU DEMİR GRUP MÜSABAKALARI (MASA 1) POLONYA
20:00 14:00 CLASS 3 K NERGİS ALTINTAŞ GRUP MÜSABAKALARI (MASA 8) TAYLAND
21:20 15:20 CLASS 3 K HATİCE DUMAN GRUP MÜSABAKALARI (MASA 6) HIRVATİSTAN
21:20 15:20 CLASS 9 K NESLİHAN KAVAS GRUP MÜSABAKALARI (MASA 3) MACARİSTAN
11:00 05:00 49 KG E ABDULLAH KAYAPINAR FİNAL
16:30 10:30 45 KG K NAZMİYE MURATLI FİNAL
09:00 03:00 100M SERBEST S 5 E KORAL BERKİN KUTLU SEÇME (1 SERİ)
17:00 11:00 100M SERBEST S 5 E FİNALE KALIRSA
09:08 03:08 100M SERBEST S 5 K SÜMEYYE BOYACI SEÇME (1 SERİ)
09:13 03:13 100M SERBEST S 5 K SEVİLAY ÖZTÜRK SEÇME (2 SERİ)
17:07 11:07 100M SERBEST S 5 K FİNALE KALIRLARSA
11:16 05:16 4X50M SERBEST S 5 E/K KARIŞIK TAKIM ELEME (2 SERİ
20:01 14:01 4X50M SERBEST S 5 E/K FİNALE KALIRLARSA FİNAL
09:00-13:00 03:00-07:00 EPEE E HAKAN AKKAYA ELEME
13:40 07:40 EPEE KALIRSA RAUND 16
14:40 08:40 EPEE KALIRSA ÇEYREK FİNAL
17:00 11:00 EPEE KALIRSA YARI FİNAL
18:00 12:00 EPEE KALIRSA BRONZ MADALYA
19:30 13:40 EPEE KALIRSA FİNAL
TS BASKETBOL 17:00 11:00 ERKEK TAKIM E TÜRKİYE-GÜNEY KORE GRUP MÜSABAKALARI
14:45 09:45 KADIN TAKIM K TÜRKİYE-MISIR GRUP MÜSABAKALARI
TOKYO 2020 PARALİMPİK OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BİTECEK?
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 24 Ağustos Salı 2021 tarihinde başladı. Olimpiyatların başlaması üzerine TOKYO 2020 Paralimpik olimpiyatları ne zaman bitecek
? Sorusu gündeme geldi. Merakla takip edilen TOKYO 2020 Paralimpik olimpiyatları 5 Eylül Pazar 2021 tarihinde sona erecek.
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları başlangıç tarihi : 24 Ağustos Salı
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları başlangıç tarihi : 5 Eylül Pazar
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman
ve daha fazlası yapılan açıklamalar doğrultusunda belirtilmiştir.
İşte merakla beklenen 26 Ağustos 2021 Paralimpik Oyunları programı
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