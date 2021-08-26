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26 Ağustos 2021 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Programı Bugün Paralimpik Oyunları’nda neler var?

26 Ağustos 2021 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Programı Bugün Paralimpik Oyunları’nda neler var?

2020 Tokyo Olimpiyatları’nın ardından bugün Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nın ikinci günü ekranlara gelecek. Seyircilerin nefesini tutarak takip edeceği müsabakalar sporseverler için yayınlanmaya başladı. 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Bugün Paralimpik Oyunları’nda neler var? İşte 26 Ağustos 2021 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Programı

Ekleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 08:22
Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 08:25
26 Ağustos 2021 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Programı Bugün Paralimpik Oyunları’nda neler var?

Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, bugün ikinci günüyle ekrana gelecek. Onlarca milli sporcumuz ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmak için birbirinden farklı performanslar sergiliyor. Seyircilerin nefesini tutarak izleyeceği müsabakaların ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. Peki, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman? İşte 26 Ağustos 2021 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Programı

TOKYO 2020 PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


Pandemi süreci sebebiyle geçtiğimiz yıl gerçekleşmeyen ve bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, bugün açılış töreniyle başlayacak. 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni Türkiye saatleriyle 14.00’da başlayacak. Bu yıl TOKYO 2020 Paralimpik Oyunları’nda 22 branşta yaklaşık 4 bin 400 sporcu mücadele gerçekleştirecek.



25 Ağustos 2021 TOKYO 2020 Paralimpik Oyunları Programı


09:00 03:00 CLASS 4 E ABDULLAH ÖZTÜRK GRUP MÜSABAKALARI (MASA 5) POLONYA

09:00 03:00 CLASS 4 E NESİM TURAN GRUP MÜSABAKALARI (MASA 8) ÇİN

10:20 04:20 CLASS 5 E ALİ ÖZTÜRK GRUP MÜSABAKALARI (MASA 6) ALMANYA

16:40 10:40 CLASS 5 E HAMZA ÇALIŞKAN GRUP MÜSABAKALARI (MASA 5) FRANSA

16:40 11:40 CLASS 7 K KÜBRA KORKUT GRUP MÜSABAKALARI (MASA 2) RUSYA

17:20 11:20 CLASS 6 E ALİ ÖZTÜRK GRUP MÜSABAKALARI (MASA 6) MISIR

17:20 11:20 CLASS 10 K MERVE CANSU DEMİR GRUP MÜSABAKALARI (MASA 1) POLONYA

20:00 14:00 CLASS 3 K NERGİS ALTINTAŞ GRUP MÜSABAKALARI (MASA 8) TAYLAND

21:20 15:20 CLASS 3 K HATİCE DUMAN GRUP MÜSABAKALARI (MASA 6) HIRVATİSTAN

21:20 15:20 CLASS 9 K NESLİHAN KAVAS GRUP MÜSABAKALARI (MASA 3) MACARİSTAN

11:00 05:00 49 KG E ABDULLAH KAYAPINAR FİNAL

16:30 10:30 45 KG K NAZMİYE MURATLI FİNAL

09:00 03:00 100M SERBEST S 5 E KORAL BERKİN KUTLU SEÇME (1 SERİ)

17:00 11:00 100M SERBEST S 5 E FİNALE KALIRSA

09:08 03:08 100M SERBEST S 5 K SÜMEYYE BOYACI SEÇME (1 SERİ)

09:13 03:13 100M SERBEST S 5 K SEVİLAY ÖZTÜRK SEÇME (2 SERİ)

17:07 11:07 100M SERBEST S 5 K FİNALE KALIRLARSA

11:16 05:16 4X50M SERBEST S 5 E/K KARIŞIK TAKIM ELEME (2 SERİ

20:01 14:01 4X50M SERBEST S 5 E/K FİNALE KALIRLARSA FİNAL

09:00-13:00 03:00-07:00 EPEE E HAKAN AKKAYA ELEME

13:40 07:40 EPEE KALIRSA RAUND 16

14:40 08:40 EPEE KALIRSA ÇEYREK FİNAL

17:00 11:00 EPEE KALIRSA YARI FİNAL

18:00 12:00 EPEE KALIRSA BRONZ MADALYA

19:30 13:40 EPEE KALIRSA FİNAL

TS BASKETBOL 17:00 11:00 ERKEK TAKIM E TÜRKİYE-GÜNEY KORE GRUP MÜSABAKALARI

14:45 09:45 KADIN TAKIM K TÜRKİYE-MISIR GRUP MÜSABAKALARI


TOKYO 2020 PARALİMPİK OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BİTECEK?


2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 24 Ağustos Salı 2021 tarihinde başladı. Olimpiyatların başlaması üzerine TOKYO 2020 Paralimpik olimpiyatları ne zaman bitecek? Sorusu gündeme geldi. Merakla takip edilen TOKYO 2020 Paralimpik olimpiyatları 5 Eylül Pazar 2021 tarihinde sona erecek.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları başlangıç tarihi : 24 Ağustos Salı

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları başlangıç tarihi : 5 Eylül Pazar

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman ve daha fazlası yapılan açıklamalar doğrultusunda belirtilmiştir.



İşte merakla beklenen 26 Ağustos 2021 Paralimpik Oyunları programı

26 Ağustos 2021 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ProgramıTokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında Bugün Hangi Müsabakalar Var?


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