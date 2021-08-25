Ziraat Türkiye Kupası Maçları Ne Zaman? Türkiye Ziraat Kupası maç tarihleri belli oldu

Futbol taraftarlarının heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri belli oldu! 2021-2022 Ziraat Türkiye Kupası maç takviminin açıklanmasının ardından pek çok soru gündeme geldi. Taraftarların Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? konusunun araştırılması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklama gecikmedi! Peki, Ziraat Türkiye Kupası Maçları Ne Zaman? Türkiye Ziraat Kupası maç tarihleri…
Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre taraftardan gelen Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? sorusu cevaplandırıldı. Futbol taraftarlarının heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası’na günler kaldı. Ziraat Türkiye Kupası 7-9 Eylül arasında gerçekleştirilecek olan birinci eleme turu müsabakalarıyla başlayacak. Bir sezonluk maçların tamamının yaşanmasını ardından Ziraat Türkiye Kupası 26 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak. Türkiye Kupası'nda bu sezonun 26 Mayıs 2022'de oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacağı açıklandı.