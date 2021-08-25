Ziraat Türkiye Kupası Maçları Ne Zaman? Türkiye Ziraat Kupası maç tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre taraftardan gelen Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? sorusu cevaplandırıldı. Futbol taraftarlarının heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası’na günler kaldı. Ziraat Türkiye Kupası 7-9 Eylül arasında gerçekleştirilecek olan birinci eleme turu müsabakalarıyla başlayacak. Bir sezonluk maçların tamamının yaşanmasını ardından Ziraat Türkiye Kupası 26 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak. Türkiye Kupası'nda bu sezonun 26 Mayıs 2022'de oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacağı açıklandı.











Ziraat Türkiye Kupası Maçları Ne Zaman?

İşte taraftarların heyecanla beklediği1. Eleme Turu: 7-9 Eylül2. Eleme Turu: 28-30 Eylül3. Eleme Turu: 26-28 Ekim4. Eleme Turu: 30 Kasım-2 Aralık5. Eleme Turu: 28-30 AralıkSon 16 turu: 8-10 Şubat 2022Çeyrek final: 1-3 Mart 2022Yarı final birinci maçlar: 19-20 veya 21 Nisan 2022Yarı final ikinci maçlar: 10-11 veya 12 Mayıs 2022Final: 26 Mayıs 2022TFF Ziraat Türkiye Kupası maç programını resmi olarak bu şekilde açıklamıştır.