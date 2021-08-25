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Ziraat Türkiye Kupası Maçları Ne Zaman? Türkiye Ziraat Kupası maç tarihleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Maçları Ne Zaman? Türkiye Ziraat Kupası maç tarihleri belli oldu

Futbol taraftarlarının heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri belli oldu! 2021-2022 Ziraat Türkiye Kupası maç takviminin açıklanmasının ardından pek çok soru gündeme geldi. Taraftarların Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? konusunun araştırılması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklama gecikmedi! Peki, Ziraat Türkiye Kupası Maçları Ne Zaman? Türkiye Ziraat Kupası maç tarihleri…

Ekleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:17
Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:23
Ziraat Türkiye Kupası Maçları Ne Zaman? Türkiye Ziraat Kupası maç tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre taraftardan gelen Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? sorusu cevaplandırıldı. Futbol taraftarlarının heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası’na günler kaldı. Ziraat Türkiye Kupası 7-9 Eylül arasında gerçekleştirilecek olan birinci eleme turu müsabakalarıyla başlayacak. Bir sezonluk maçların tamamının yaşanmasını ardından Ziraat Türkiye Kupası 26 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak. Türkiye Kupası'nda bu sezonun 26 Mayıs 2022'de oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacağı açıklandı.




Ziraat Türkiye Kupası Maçları Ne Zaman?


İşte taraftarların heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası 2021-2022 sezonu maç tarihleri;

1. Eleme Turu: 7-9 Eylül

2. Eleme Turu: 28-30 Eylül

3. Eleme Turu: 26-28 Ekim

4. Eleme Turu: 30 Kasım-2 Aralık

5. Eleme Turu: 28-30 Aralık

Son 16 turu: 8-10 Şubat 2022

Çeyrek final: 1-3 Mart 2022

Yarı final birinci maçlar: 19-20 veya 21 Nisan 2022

Yarı final ikinci maçlar: 10-11 veya 12 Mayıs 2022

Final: 26 Mayıs 2022



TFF Ziraat Türkiye Kupası maç programını resmi olarak bu şekilde açıklamıştır.

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