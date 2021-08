Başkan Erdoğan: Ne terör örgütlerinin saldırıları ne ekonomik tetikçilerin saldırıları bize engel olamadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümünde Ahlat'ta önemli açıklamalarda yaptı. Erdoğan, 'Dün adeta varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden bugün her kritik meselede dünyada söz sahibi bir ülkeye dönüştük. Ülkemize yönelik saldırıların biçim değiştirmesi ve gençlerimizi hedef almasının gerisindeki sebep budur. Gençlerimiz bu defa oyuna gelmemiştir, gelmeyecektir.' ifadelerini kullandı.



BAŞKAN ERDOĞAN: AHLAT MEZAR TAŞLARI MİİLETİMİZE AİT TAPU SENETLERİ HÜKMÜNDEDİR



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Bu şehir tarih boyunca hep Doğu ve Batı medeniyetleri arasında köprü vazifesi görmüştür. Ahlat günümüzde de tarihe tanıklık etmeye devam ediyor. Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasında bu şehrin büyük önemi vardır. Anadolu'nun Orhun Abideleri denebilecek Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir.



'DEMOKRASİ VE KALKINMA HEDEFLERİ İÇİN VARGÜCÜMÜZLE MÜCADELE ETTİK, EDİYORUZ'



Ahlatlı alimler, arifler ve gönül erleri, Anadolu'ya İslam mührünün vurulmasında çok büyük rol oynamıştır. Bu hazineyi yeniden ayağa kaldırmanın boynumuzun borcu olduğu inancıyla kapsamlı çalışmalar başlattık. Biz 2023 hedefleri ile ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma hedefleri için vargücümüzle mücadele ettik, ediyoruz.



'MİLLET BAHÇEMİZİN AÇILIŞINI YAPACAĞIZ'



Geçen yıl Ahlat Gençlik Kampı'nın açılışını yapmıştık, bugün de Ahlat Millet Bahçesi'nin açılışını yapıyoruz. Millet Bahçemiz gerçekten Ahlat'ın şanına yaraşır bir eser oldu. Bu eserleri ve gerisindeki manayı görebilmek için gören göz, işiten kulak, hakikatleri ifade edebilecek dil, ülke ve millet sevdasıyla dolu bir yürek lazımdır.



'GENÇLERİMİZ BU DEFA OYUNA GELMEMİŞTİR, GELMEYECEKTİR'



Ne terör örgütlerinin saldırıları ne ekonomik tetikçilerin saldırıları bize engel olamadı.



Dün adeta varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden bugün her kritik meselede dünyada söz sahibi bir ülkeye dönüştük. Ülkemize yönelik saldırıların biçim değiştirmesi ve gençlerimizi hedef almasının gerisindeki sebep budur. Gençlerimiz bu defa oyuna gelmemiştir, gelmeyecektir. En son PKK ve FETÖ hadiseleri bize gençlerimizin, milli ve manevi değerlerle teşhizi, kendilerini geliştirebilecekleri her alanda önlerinin açılması konusunda en küçük eksik bırakmamamız gerektiğini gösteriyor. Artık hiçbir gücün milletimize böyle bir acı yaşatmasına müsaade etmeyeceğiz.