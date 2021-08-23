YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce üniversite adayı 2021 YKS tercih işlemleri ile ilgili detayları araştırmaya başladı. 2021 YKS yerleştirme tercihlerinin 20 Ağustos 2021 23.59'da sona ermesinin ardından nefesler tutuldu. Üniversite tercihlerini tamamlayan üniversite adayları YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını araştırıyor. Milyonlarca gencin geleceğinin belirlenmesine sebep olacak olan 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı ve tüm detaylar…





YKS 2021 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2021 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?



2021 EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?



2021 YKS üniversite tercih sürecinin 20 Ağustos tarihinde tamamlanmasının ardındansorusu gündeme geldi. ÖSYM'nin resmi açıklamasını bekleyen öğrenciler gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Ancak 5-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 2021 YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı konusunda resmi açıklama yapılmadı. Üniversite kayıtlarının 6 Eylül tarihinde başlayacak olması sebebiyle tercih sonuçlarının Ağustos ayının sonunda açıklanması bekleniyor.2021 YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre, YKS sonuçları doğrultusunda bir üniversite programına kaydolma hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu sebeple YKS tercih sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor ancak ÖSYM bu konuyla ilgili resmi bir açıklama gerçekleştirmedi. Peki, üniversite programına kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler için ek tercihler ne zaman yapılacak?Yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan yerleştirmeler sonrasında üniversitelerde boş kalan veya kazanan öğrencilerin kayıt gerçekleştirmemesi nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru gerçekleştiremeyecek.Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Bunun yanı sıra kesin kayıt sonrasında kontenjan açığı bulunan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.ve daha fazlası ÖSYM kurumunun resmi açıklaması sonrasında kesinlik kazanacak.