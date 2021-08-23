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Ozon Tedavisi Nedir? Ozon Tedavisi Kimlere Uygulanabilir?

Ozon Tedavisi Nedir? Ozon Tedavisi Kimlere Uygulanabilir?

Son yıllarda pek çok hastalığın tedavisinde aktif olarak tercih edilen ozon tedavisi, oksijenin triatomik ve kararsız yapıda bulunan bir formu olan ozon ile gerçekleştirilmektedir. Bir diğer adı ile oksijen tedavisi olarak adlandırılan ozon tedavisi, deri hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalıkta kullanılıyor. Peki, ozon tedavisi nedir? Ozon tedavisi hangi hastalıkların tedavisinde uygulanabilir? Kimler ozon tedavisi yaptırabilir?

Ekleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:17
Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:20
Ozon Tedavisi Nedir? Ozon Tedavisi Kimlere Uygulanabilir?

Oksijenli solunum gerçekleştiren tüm canlılar için oksijen son derece önemlidir. İnsanların yaşamını sürdürebilmesi için önem arz eden bu element aynı zamanda çeşitli tıbbi tedavilerde de aktif olarak kullanılmaktadır. Pek çok insan oksijenin tıpta çeşitli şekillerde kullanılabildiğini öğrenmelerinin ardından ozon tedavisi nedir? sorusunu araştırıyor. Peki, tedavilerde iki farklı şekilde kullanılan ozon tedavisi nedir?

Ozon Tedavisi Nedir?


Oksijenli solunum yapan tüm canlılar için oksijen, hayati bir önem arz eden elementlerden birisidir. İnsanların yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan oksijen aynı zamanda tıpta tedavi amacıyla da kullanılabiliyor. iki ayrı yöntem ile tıpta aktif olarak oksijenin kullanıldığını öğrenen pek çok kişi ozon tedavisi nedir? sorusunu gündeme getiriyor. Bunlardan ilki normobarik oksijen, özellikle de hastane kliniklerinde solunum zorluğu yaşanan akut durumlar ya da KOAH bir diğer deyiş ile Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı hastası kişilerde kullanılan oksijen tedavisine verilen isimdir. Bir diğeri ise hiperbarik oksijendir ve yüksek olan bir basıncın altında ta da yüzde yüz oksijen bulunan ortamlarda uygulanan tedavi yöntemidir. Damar hastalıkları başta olmak üzere ikinci tedavi yöntemi de pek çok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Peki, Ozon tedavisi hangi hastalıklarda kullanılır?



Ozon Tedavisi Hangi Hastalıklarda Kullanılır?


Alanında uzman doktorlar ozonun terapötik fonksiyonlarının oldukça geniş bir alanda kullanım gördüğünü belirtmiştir. Farklı hastalıkların, rahatsızlıkların ve yaraların iyileştirilmesine yardımcı olan ozon tıp dünyasında alternatif tıp olarak adlandırılmaktadır. Ozon tedavisinde genellikle asıl tedavi yöntemi uygulandıktan sonra ozon tedavisi ile asıl tedaviye destek verilir. Pek çok hastalığın temel sebebi olan kronik ya da anormal emflamasyonunun etkisini azaltmak için kullanılan ozon tedavisi oldukça faydalıdır. Alanında uzman doktorların görüşleri doğrultusunda Ozon tedavisi hangi hastalıklarda kullanılır? Sorusu cevaplandırılmıştır. İşte alanında uzman doktorların açıklamalarına göre ozon tedavisinin kullanıldığı hastalıklar;

• Otoimmün bozukluklar

• İnflamatuar durumların meydana gelmesi

• Yaraların iyileşmesi

• Dolaşımın iyileştirilmesi

• Çeşitli alerjilerin tedavisi

• Vasküler endikasyonlar,

• Kanser, tümör

• Enfeksiyonların tedavi edilmesinde

• Dermatolojik enfeksiyonlarda

• Viral, fungal ve bakteriyel hastalıkların tedavisi

• Metabolik hızına artırılması

• Diyabetin kontrolüne yardımcı olmaktadır.

Ozon Tedavisi Kimlere Uygulanabilir?


Ozon tedavisi uygulandığı zaman olumlu sonuç verebilecek olan tüm hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Bu sebeple hastalardan gelen ozon tedavisi kimlere uygulanabilir? Sorusu alanında uzman doktorlar tarafından oldukça açık bir şekilde ifade edilmiştir. Alanında uzman doktorların görüşlerine göre ozon tedavisi kimlere uygulanabilir? Ozon tedavisinin yapılabildiği durumlardan birkaç tanesi bu şekilde sıralanmaktadır;

Kanser

Tümörler

Kalp hastalıkları

Alerjiler ve sinüzit

Romatizmal eklem iltihabı

Lyme hastalığı

Hipertansiyon

Diyabet

Alzheimer

Raynaud hastalığı

Gibi rahatsızlıkları olan kişilere uygulanabilmektedir.



Ozon tedavisi ile kısa süre içerisinde pek çok hastalığın tedavisi gerçekleştirilebilir.

Ozon Tedavisi Nedir?Ozon Tedavisi Kimlere Uygulanabilir?Ozon Tedavisi Nasıl Uygulanır?Ozon Tedavisi Hangi Hastalıklarda Kullanılır?


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