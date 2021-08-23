Ozon Tedavisi Nedir? Ozon Tedavisi Kimlere Uygulanabilir?

Oksijenli solunum gerçekleştiren tüm canlılar için oksijen son derece önemlidir. İnsanların yaşamını sürdürebilmesi için önem arz eden bu element aynı zamanda çeşitli tıbbi tedavilerde de aktif olarak kullanılmaktadır. Pek çok insan oksijenin tıpta çeşitli şekillerde kullanılabildiğini öğrenmelerinin ardından ozon tedavisi nedir? sorusunu araştırıyor. Peki, tedavilerde iki farklı şekilde kullanılan ozon tedavisi nedir?





Ozon Tedavisi Nedir?



Ozon Tedavisi Hangi Hastalıklarda Kullanılır?



Ozon Tedavisi Kimlere Uygulanabilir?



Oksijenli solunum yapan tüm canlılar için oksijen, hayati bir önem arz eden elementlerden birisidir. İnsanların yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan oksijen aynı zamanda tıpta tedavi amacıyla da kullanılabiliyor. iki ayrı yöntem ile tıpta aktif olarak oksijenin kullanıldığını öğrenen pek çok kişisorusunu gündeme getiriyor. Bunlardan ilki normobarik oksijen, özellikle de hastane kliniklerinde solunum zorluğu yaşanan akut durumlar ya da KOAH bir diğer deyiş ile Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı hastası kişilerde kullanılan oksijen tedavisine verilen isimdir. Bir diğeri ise hiperbarik oksijendir ve yüksek olan bir basıncın altında ta da yüzde yüz oksijen bulunan ortamlarda uygulanan tedavi yöntemidir. Damar hastalıkları başta olmak üzere ikinci tedavi yöntemi de pek çok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Peki,Alanında uzman doktorlar ozonun terapötik fonksiyonlarının oldukça geniş bir alanda kullanım gördüğünü belirtmiştir. Farklı hastalıkların, rahatsızlıkların ve yaraların iyileştirilmesine yardımcı olan ozon tıp dünyasında alternatif tıp olarak adlandırılmaktadır. Ozon tedavisinde genellikle asıl tedavi yöntemi uygulandıktan sonra ozon tedavisi ile asıl tedaviye destek verilir. Pek çok hastalığın temel sebebi olan kronik ya da anormal emflamasyonunun etkisini azaltmak için kullanılan ozon tedavisi oldukça faydalıdır. Alanında uzman doktorların görüşleri doğrultusundaSorusu cevaplandırılmıştır. İşte alanında uzman doktorların açıklamalarına göre• Otoimmün bozukluklar• İnflamatuar durumların meydana gelmesi• Yaraların iyileşmesi• Dolaşımın iyileştirilmesi• Çeşitli alerjilerin tedavisi• Vasküler endikasyonlar,• Kanser, tümör• Enfeksiyonların tedavi edilmesinde• Dermatolojik enfeksiyonlarda• Viral, fungal ve bakteriyel hastalıkların tedavisi• Metabolik hızına artırılması• Diyabetin kontrolüne yardımcı olmaktadır.Ozon tedavisi uygulandığı zaman olumlu sonuç verebilecek olan tüm hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Bu sebeple hastalardan gelenSorusu alanında uzman doktorlar tarafından oldukça açık bir şekilde ifade edilmiştir. Alanında uzman doktorların görüşlerine göreOzon tedavisinin yapılabildiği durumlardan birkaç tanesi bu şekilde sıralanmaktadır;KanserTümörlerKalp hastalıklarıAlerjiler ve sinüzitRomatizmal eklem iltihabıLyme hastalığıHipertansiyonDiyabetAlzheimerRaynaud hastalığıGibi rahatsızlıkları olan kişilere uygulanabilmektedir.Ozon tedavisi ile kısa süre içerisinde pek çok hastalığın tedavisi gerçekleştirilebilir.