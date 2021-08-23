Muhammet için zamana karşı yarış! Sikorskyli parmak kurtarma operasyonu

Van'ın Muradiye ilçesinde yaşayan Nurcan ve İsmail Gümüş çiftinin en küçük çocukları olan 3 yaşındaki Muhammet Bünyamin, önceki akşam 18:00 sıralarında oyun oynadığı sırada sol işaret parmağı evin demir kapısına sıkıştı.



Parmağının yarısı kopan küçük çocuk kanlar içerisinde yeri yığılarak ağlama başladı. Çocuklarını kendinden geçmiş bir şekilde yerde bulan anne ve baba, ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, küçük çocuğu kopan parmağı ile birlikte Muradiye Devlet Hastanesi'ni götürdü.



Bu tür durumlarda ilk 10 saatte yerine dikilmesi gereken parmak için zamana karşı yarış başladı. Muradiye'de yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk ambulansla Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



ZAMANA KARŞI YARIŞ

Hastanenin acil servisinde kanama durduruldu. Ancak ameliyatı yapacak olan doktor izinde olunca çevre illerdeki hastanelerle görüşme yapıldı. Malatya ve Elazığ ile yapılan görüşmeden sonra Diyarbakır ile irtibata geçildi. Saatler 24:00'a yaklaşırken, Muhammet için ise geri sayım sürüyordu. Hastanedeki doktor durumu sağlık müdürlüğüne bildirdi. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gelen olumlu yanıtın ardından, zaman azaldığı için küçük çocuğun hava yoluyla götürülmesine karar verildi.



SİKORSKY'Lİ NEFES KESEN OPERASYON

Hastanede yapılan hazırlıkların ardından Van Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı'ndan kalkan Sikorsky tipi helikopterle Muhammet Bünyamin, yanında annesi ve babasıyla birlikte Diyarbakır'a getirildi. Küçük çocuk saat 01:00 sıralarında Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Yaklaşık 4.5 saat süren operasyon sonucu, Muhammet Bünyamin Gümüş'ün kopan parmağı yerine dikildi.



ALLAH DEVLETTEN RAZI OLSUN

Zamana karşı yarış sonrası oğlunun helikopterle Diyarbakır'a götürülüp, ameliyata alındığını anlatan baba İsmail Gümüş yaşadıklarını SABAH'a anlattı: 'Çok şükür şu anda durumu iyi. Doktorlar yüzde 50 şans veriyorlar. Eğer gelişme olursa hemen taburcu edecekler.



Olaydan 5 saat sonra ameliyata alındı. Kopan parmağı sürekli buzda tuttuk. 4.5 saatte zaten ameliyatta kaldı. Tüm doktor ve hemşirelere tek tek teşekkür ediyorum. Helikopterdeki arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Çünkü bize çok yardımcı oldular. Allah devletten razı olsun' ifadelerini kullandı.



3 çocuk annesi Nurcan Gümüş ise, 'Muhammet'in çığlıkları üzerine koşup gittim. Kanlar içerisinde yerde görünce şok oldu. Oğlumun kopan parmağı için devletimiz seferber oldu. Ameliyatın iyi geçtiğini söylediler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.