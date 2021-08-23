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'Kim Milyoner Olmak İster'de cevap sorunun içindeydi! Yarışmacı gündem oldu

'Kim Milyoner Olmak İster'de cevap sorunun içindeydi! Yarışmacı gündem oldu

ATV ekranlarında yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışması dün akşam ekranlara geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programın son bölümünde sorulan bir soru ve yarışmacının verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Cevabının içinde olduğu soru için joker hakkını kullanan ve elenen yarışmacı geceye damga vurdu.

Ekleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:23
Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:36
'Kim Milyoner Olmak İster'de cevap sorunun içindeydi! Yarışmacı gündem oldu

ATV'de uzun yıllardır yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Merve isimli yarışmacı henüz baraj sorularında iken gelen TDK ve yazım yanlışı sorusu sosyal medyanın da çok konuşulanları arasına girdi.

CEVAP SORUNUN İÇİNDE GİZLİYDİ
Yarışmacıya "TDK'ye göre hangisi doğru yazılmıştır?" sorusu yöneltildi. Cevap şıkları arasında düşünceye dalan yarışmacı soruda gizli olan cevabı fark edemedi.

Yarışmacı joker kullanma kararı aldı ve yarı yarıya jokeriyle doğru olmayan iki şıkkın elenmesini sağladı. Bunun ardından geriye B ve D şıkları olan "TDK'ye" ve "TDK'nın" şıkları kaldı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
İki şıkkı da telaffuz ederek doğruyu bulmaya çalışan Merve Ada isimli yarışmacı D şıkkını kendisine daha yakın buldu ve yanlış cevap verdiğini işaret eden sesi duyunca büyük üzüntü yaşadı.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
Soruda yazan doğru cevabı şıklar arasında tercih etmeyerek yarışmaya veda eden yarışmacı sosyal medyanın diline düştü. İşte o yorumlardan bazıları...


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