Bakan Koca'dan Şahan Gökbakar'a yanıt: Devlet, turizm sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmedi





Oyuncu Şahan Gökbakar geçen günlerde koronavirüs aşısıyla ilgili değerlendirmelerin yer aldığı açıklamalarda bulunmuştu. Gökbakar, devletin turizm sektörü çalışanlarına aşı zorundalığı getirdiğini belirtirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla açıklama yaptı.



"ONLARA ZORUNLUYSA ÖĞRETMENLERE DE ZORUNLU OLMALIYDI DİYEMEYİZ"



Koca, "Şahan Gökbakar aşı konusunda öyle önemli doğruları dile getirdi ki, bir tek bilgi yanlışı diğer sözlerinden ayrılıyor. Sevgili Gökbakar, devlet turizm sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmedi. Onlara zorunluysa öğretmenlere de zorunlu olmalıydı diyemeyiz" ifadelerine yer verdi.