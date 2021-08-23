Ana kadroya giren son isim belli oldu!

MasterChef, 22 Ağustos Pazar akşamı 44'üncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Üç hafta süren final turunun sona erdiği yeni bölümde; ana kadroda yer alacak son ismin belirlendi.



DALYAN KÖFTE YAPTILAR

MasterChef'in ana kadrosuna giren 15 yarışmacı belli olmuştu. Son bölümde ise yedek kadroya giren yarışmacılar tezgah başına geçti. Yedeklerden bir yarışmacı ise ana kadroya girme şansı yakaladı.



Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna, yarışmacılardan ilk turda dalyan köfte yapmalarını istedi.



YARATICILIK ÜRÜNÜ KAVUN

İlk turun sonunda en iyi dalyan köfteyi yapan Yiğit, Araz, Merve, Pelin, Azize, Samet ve Sergen üst tura çıkmayı başardı.



Yaratıcılık etabında ise şefler, yarışmacılara; ana ürün olarak kavun verdi. Tüm yarışmacılar, kavunu en iyi şekilde kullanarak ana kadroya girmek için canla başla mücadele etti.



'USTALIK ESERİM'

Yarışmacılardan Sergen Özen ise kavun ve peyniri harmanlayarak bir başlangıç tabağı hazırladı. Yarışmacı tabağını 'Ustalık eserim' sözleriyle şeflere takdim etti.



Tekirdağlı yarışmacı, 'Kavunlu ve peynirli mayonez yaptım. Kavun denince akla gelen ilk şey peynir. Kavun peynir en iyi ikili. Bir de fesleğenli kavunlu yağ yaptım' ifadelerini kullandı.



İŞTE ANA KADRONUN SON İSMİ

Tüm yarışmacıların tabaklarını yapan ünlü şefler, verdikleri ortak kararla gecenin kazananının Sergen olduğunu açıkladı.



'KAŞIK ATABİLİRDİK'

Yemek hakkında konuşan Şef Mehmet Yalçınkaya, 'Oradaki dip sos tek başına bir efsane. Bu kadar kıvamlı bir sos görmedim uzun zamandır. Her şeyi alıp götürdü. Hepsi iyiydi. Kavunla fesleğen birleşince kivi tadı ortaya çıkıyormuş' dedi.



Mehmet Yalçınkaya, sözlerine; 'Somer Şef'in de dediği gibi kaşık atabilirdik. Ancak biz bir çıtır istiyorduk' diye devam etti.



'16 OYUN OYNADIN'

Somer Sivrioğlu ise yarışmacının performansına dikkat çekerek; 'Bu yarışma başladığından beri bir yarışmacının oynayabileceği maksimum oyun 16. Sen de 16 yarışmada oynayarak ana kadronun 16. yarışmacısı oldun' dedi.