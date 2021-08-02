Azra Gülendam Haytaoğlu 5 gün önce Antalya'da kaybolmuştu. Kayıp haberi sosyal medyada çok fazla paylaşılan Azra Gülendem Haytaoğlu'ndan acı haber bugün geldi. Genç kadının vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ablasıyla kavga ettikten sonra evden çıkan Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan 5 gündür haber alınamıyordu. Sosyal medyada büyük ses getiren Azra Gülendam Haytaoğlu'nu arama çalışmaları günlerdir devam ediyordu. Acı haberin ardından kullanıcılar Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu nasıl öldürüldü? Azra Gülendam Haytaoğlu katili kim? Gibi soruların yanıtını aramaya başladı. Sizler için Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetine dair tüm detayları yazdık.





Azra Gülendam Haytaoğlu Kimdir?



Azra Gülendam Haytaoğlu Nasıl Öldürüldü?



Azra Gülendam Haytaoğlu, 26 yaşındaydı ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisiydi. Antalya'da ablasının yanında kalan Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz 2021 günü hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırmıştı. Sonucu pozitif çıkan genç kadın, ablasına durumu anlattı. Ablası ise dikaktsiz davrandığı için Azra Gülendam Haytaoğlu'na kızdı ve tartışma başladı. Tartışma sırasında hava alacağını söyleyen Azra Gülendam Haytaoğlu dışarı çıktı. Eve dönmeyen kardeşi için endişelenen ablası ise Azra Gülendam Haytaoğlu'nu aradı ve “Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım” yanıtını aldı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.Kızının kayıp haberini alan babası Adana'dan Antalya'ya gelerek kızını aramaya başladı. Polise kayıp başvurusunda bulundu ve sosyal medyada ilanlar yayınlandı. Bugün gelen son dakika haberiyle Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi verildi.Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ölüm nedeni ise sosyal medyada oldukça merak edildi. Üniversiteli kıza evinde tecavüz eden katil M.M.A. boğarak öldürdü ve banyoda 5 parçaya ayırarak valizle ormana gömdü. Emlakçı gözaltına alındı.vesorularının yanıtı bu şekildedir.