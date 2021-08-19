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Galatasaray Randers Maçı Hangi Kanalda? Randers Galatasaray Maçı Saat Kaçta? GS - Randers muhtemel 11'leri

Galatasaray Randers Maçı Hangi Kanalda? Randers Galatasaray Maçı Saat Kaçta? GS - Randers muhtemel 11'leri

Avrupa Ligi Play-off turunda Galatasaray Randers karşılaşmasına saatler kaldı! Türkiye’nin temsilcisi olarak sahaya çıkacak olan Galatasaray’a destekler büyürken maçın ne zaman olacağı merak konusu oldu. Sarı kırmızı takımın taraftarlarından gelen Galatasaray Randers maçı ne zaman? sorusu üzerine maçın detayları paylaşıldı! Peki, Galatasaray Randers Maçı Hangi Kanalda?

Ekleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 11:32
Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 11:36
Galatasaray Randers Maçı Hangi Kanalda? Randers Galatasaray Maçı Saat Kaçta? GS - Randers muhtemel 11'leri

Avrupa Ligi büyük bir heyecanla başlıyor! Ligin ilk konuğu olacak olan Galatasaray bu akşam Randers ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı takım maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Bu kritik maçı kaçırmak istemeyen kişiler Randers Galatasaray maçı saat kaçta? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği Avrupa Ligi'nin ilk karşılaşmasına sayılı saatler kaldı! Peki, Randers Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray Randers maçının detayları…



Galatasaray Randers Maçı Ne Zaman?


Galatasaray ve Randers arasında yapılacak olan Avrupa Ligi Play-Off turunun ilk maçı, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü ekranlara gelecek. Büyük karşılaşmanın tarihinin belli olması üzerine sarı kırmızı takımın taraftarları Galatasaray Randers maçının detaylarını araştırmaya başladı. Taraftardan gelen Galatasaray Randers maçı saat kaçta? sorusunun sosyal medyanın gündemine gelmesi üzerine cevap gecikmedi!

Galatasaray Randers Maçı Saat Kaçta?


Galatasaray ile Randers ‘ın Avrupa Ligi Play-Off turunun ilk maçı, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü gerçekleşecek. Maça saatler kala sosyal medya hesapları üzerinden maçın detayları hakkında pek çok soru gündeme getirildi. Merakla beklenen Galatasaray Randers maçı saat kaçta olacak sorusuna yanıt verildi. Nefes kesen mücadele bu akşam saat 20.00'da ekranlara gelecek. AutoC Park Randers'ta oynanacak maç Türk televizyon kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Peki, Galatasaray Randers maçı hangi kanalda?



Galatasaray Randers Maçı Hangi Kanalda?


Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi bileti olacak Galatasaray Randers maçı 19 Ağustos Perşembe günü Star TV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Galatasaray Randers Maçı Muhtemel 11'ler;

Randers: Carlgren, Kopplin, Johnsen, Piesinger, Tibbling, Lauenborg, Klysner, Mistrati, Kallseoe, Marxen, Egho

Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Kerem, Diagne

Galatasaray Randers maçı bu akşam saat 20.00^da Star TV ekranlarında!

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