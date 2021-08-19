Galatasaray Randers Maçı Hangi Kanalda? Randers Galatasaray Maçı Saat Kaçta? GS - Randers muhtemel 11'leri

Avrupa Ligi büyük bir heyecanla başlıyor! Ligin ilk konuğu olacak olan Galatasaray bu akşam Randers ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı takım maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Bu kritik maçı kaçırmak istemeyen kişiler Randers Galatasaray maçı saat kaçta? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği Avrupa Ligi'nin ilk karşılaşmasına sayılı saatler kaldı! Peki, Randers Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray Randers maçının detayları…









Galatasaray Randers Maçı Ne Zaman?



Galatasaray Randers Maçı Saat Kaçta?



Galatasaray Randers Maçı Hangi Kanalda?



Galatasaray ve Randers arasında yapılacak olan Avrupa Ligi Play-Off turunun ilk maçı, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü ekranlara gelecek. Büyük karşılaşmanın tarihinin belli olması üzerine sarı kırmızı takımın taraftarları Galatasaray Randers maçının detaylarını araştırmaya başladı. Taraftardan gelensorusunun sosyal medyanın gündemine gelmesi üzerine cevap gecikmedi!Galatasaray ile Randers ‘ın Avrupa Ligi Play-Off turunun ilk maçı, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü gerçekleşecek. Maça saatler kala sosyal medya hesapları üzerinden maçın detayları hakkında pek çok soru gündeme getirildi. Merakla beklenenolacak sorusuna yanıt verildi. Nefes kesen mücadele bu akşam saat 20.00'da ekranlara gelecek. AutoC Park Randers'ta oynanacak maç Türk televizyon kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Peki,Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi bileti olacak Galatasaray Randers maçı 19 Ağustos Perşembe günü Star TV ekranlarından naklen yayınlanacak.Galatasaray Randers Maçı Muhtemel 11'ler;Randers: Carlgren, Kopplin, Johnsen, Piesinger, Tibbling, Lauenborg, Klysner, Mistrati, Kallseoe, Marxen, EghoGalatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Kerem, DiagneGalatasaray Randers maçı bu akşam saat 20.00^da Star TV ekranlarında!