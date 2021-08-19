19 Ağustos BİM Kataloğu BİM’e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Perşembe Nelerde İndirim Var? BİM 19 Ağustos kataloğunda ne var? 19 Ağustos BİM Aktüel Ürünleri

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu BİM mağazalarının resmi internet sitesi üzerinden indirim takip edenlerle paylaşıldı! BİM aktüel ürünler listesine göre bu hafta pek çok üründe fırsatlı fiyatlara yer verilecek. Her evin ihtiyacı olan ürünlerde çeşitlilik sağlanırken bu hafta pek çok ürün indirimli fiyatlar ile raflardaki yerini alacak. İndirimli ürün takip edenlerden gelen BİM'e bu hafta neler gelecek? Sorusu yanıtlandı. Peki, BİM'de bu Perşembe nelerde indirim var? İşte 19 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu…





















































BİM 19 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda bu hafta pastel boya, sulu boya, çift taraflı keçeli kalem, kuru boya, kalem ucu, tükenmez kalem, kırtasiye seti, kırmızı kalem, kalemtraşlı silgi, ruj silgi, fosforlu kalem ve kurşun kalem gibi ürünler yer alıyor.























19 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında ise ofis sandalyesi, katlanır çalışma masası, not defteri, müzik defteri, çizgili defter, resim defteri, matara, suluk, besleme kabı, kalemlik ve çocuk havlusu gibi ürünler bulunuyor.











BİM 19 Ağustos kataloğunda yer alan fırsatlı ürünlere tüm BİM mağazalarından ulaşabilirsiniz.