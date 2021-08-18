Hamilelikte Tetanoz Aşısı Yapılır mı? Hamilelikte Tetanoz Aşısı Ne Zaman Yapılır?

Hamilelik sürecinde anne ve bebeğin sağlığını kaybetmemesi adına çeşitli uygulamalar gerçekleştirilir. Bakteri, virüs ve mikroplardan korunmak için gerçekleştirilen bu uygulamalar arasında tetanoz aşısı da yer alıyor. Peki, pek çok kişinin merak ettiği hamilelikte tezanoz aşısı olur mu? Hamilelikte tetanoz aşısı yapılır mı?





HAMİLELİKTE TETANOZ AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?



HAMİLELİKTE TETANOZ AŞISI KAÇ KEZ YAPILIR?



HAMİLELİKTE TETANOZ AŞISININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Hamile kalmadan önce tetanoz aşısı olmayan kadınlar hamileliğin ikinci veya üçüncü ayında tetanoz aşısı olabilirler. İki doz olarak uygulanan tetanoz aşısının ilk dozunun yapılmasını ardından 6 ay beklenmelidir. Gebeler bu dönemde aşı yapılmasının yan etkilerinden korksa da alanında uzman doktorlar gebelik sürecinde tetanoz aşısı olunabileceğini belirtiyor.Hamilelik döneminde tetanoz aşısı olacak olan kadınlar sıklıkla ‘hamilelikte tetanoz aşısı kaç kez yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Uzman görüşlerine göre gebelik sürecinde tetanoz aşısı gebeliğin ikinci ve üçüncü ayında uygulanabilir. İlk doz tetanoz aşısının yapılmasından sonra altı ay beklenmeli ve ikinci doz aşı yapılmalıdır. Anne adayının hamile kalmadan önce tetanoz aşısı olması durumunda aşının üzerinden 10 yılın geçip geçmediğine dikkat edilmelidir. 10 yıllık süreyi aşan aşılarda hamilelerin bir doz tetanoz aşısı olması öneriliyor.Hamilelikte yapılan tetanoz aşısının da her aşı gibi çeşitli yan etkileri bulunuyor. Bu yan etkilerin tamamı anne ve bebekte görülmez ancak hamilelikte tetanoz aşısının yan etkilerinin bilinmesi gerekmektedir. Alanında uzman doktorların açıklamalarına göresorusu cevaplandırılmıştır. İşte hamilelikte tetanoz aşısının yan etkileri;•Ciltte kızarıklık,• Baş dönmesi,• Aşı yapılan bölgede sertlik,• Kol ağrısı,• Mide bulantısı,•Ateş,Hamilelikte tetanoz aşısı olmanın yan etkileri arasında yer almaktadır.Tetanoz aşısı yan etkilerinin görülmesi durumunda doktor kontrolüne gidilmelidir. Anne ve bebek sağlığı için oldukça önemli olan tetanoz aşısı ihmal edilmemelidir.