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Siyaset
TSK'nın operasyonu HDP'yi rahatsız etti: Türkiye'yi DEAŞ ile bir tutup kınadılar

TSK'nın operasyonu HDP'yi rahatsız etti: Türkiye'yi DEAŞ ile bir tutup kınadılar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'a bağlı Sincar kentinde terör örgütü PKK'nın sözde yönetim takımını düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirdi. Operasyonda örgütün en tepe isimlerinden Said Hasan ve İsa Xwededa öldürüldü. TSK'nın operasyonları bugün de devam etti ve örgüte ait karargahlar imha edildi. PKK'nın siyasi kanadı HDP ise, Türkiye ile DEAŞ'ı bir tutarak operasyonları kınadı.

Ekleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 22:28
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 22:29
TSK'nın operasyonu HDP'yi rahatsız etti: Türkiye'yi DEAŞ ile bir tutup kınadılar

Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi ile görüşmeye giden PKK'nın sözde yönetim takımı, dün Sincar'dan çıkamadan TSK'ya ait silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından etkisiz hale getirildi.

Operasyonda örgütün en tepe isimlerinden biri olan Said Hasan ve İsa Xwededa öldürüldü.

Türk SİHA'larının Irak'taki operasyonları bugün de sürdü.

Saldırı sonucunda karargah olarak kullanılan bina ve örgüt unsurlarına ait araçlar imha oldu.

TSK'nın düzenlediği operasyonlarla yurt içinde ve dışında hareket edemeyecek noktaya gelen örgüt, 'alarm' durumuna geçti.

HDP'DEN TSK OPERASYONLARINA 'KINAMA'


PKK'nın siyasi kanadı HDP ise, söz konusu operasyonları kınadı.

Partinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye ile terör örgütü DEAŞ bir tutulurken, 'Bütün vicdan sahibi güçleri bu saldırılar karşısında sessiz kalmamaya çağırıyoruz.' denildi.

TÜRKİYE HAKKINDA SKANDAL İTHAMLAR


Bugüne kadar birçok sivil yerleşim yerini ve hastaneleri hedef alarak yüzlerce insanı katleden PKK'nın sözcüleri, TSK'nın Sincar'a düzenlediği operasyonda 'sivillerin ve hastanelerin hedef alındığını ve Türkiye'nin savaş suçu işlediğini' öne sürerek uluslararası kamuoyuna çağrı yaptı.

Bölge kaynakları, vurulan yapının hastane olduğu bilgisinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.


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