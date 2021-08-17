TSK'nın operasyonu HDP'yi rahatsız etti: Türkiye'yi DEAŞ ile bir tutup kınadılar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'a bağlı Sincar kentinde terör örgütü PKK'nın sözde yönetim takımını düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirdi. Operasyonda örgütün en tepe isimlerinden Said Hasan ve İsa Xwededa öldürüldü. TSK'nın operasyonları bugün de devam etti ve örgüte ait karargahlar imha edildi. PKK'nın siyasi kanadı HDP ise, Türkiye ile DEAŞ'ı bir tutarak operasyonları kınadı.
Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi ile görüşmeye giden PKK'nın sözde yönetim takımı, dün Sincar'dan çıkamadan TSK'ya ait silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından etkisiz hale getirildi.
Operasyonda örgütün en tepe isimlerinden biri olan Said Hasan ve İsa Xwededa öldürüldü.
Türk SİHA'larının Irak'taki operasyonları bugün de sürdü.
Saldırı sonucunda karargah olarak kullanılan bina ve örgüt unsurlarına ait araçlar imha oldu.
TSK'nın düzenlediği operasyonlarla yurt içinde ve dışında hareket edemeyecek noktaya gelen örgüt, 'alarm' durumuna geçti.