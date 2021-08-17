HDP Millet İttifakı ortakları CHP'nin kendilerini görmezden gelmesinden şikayetçi! 'Bir defa oy verdik diye yine vereceğiz diye bir şey yok'

Türkiye, doğal afetler karşısında devlet-millet ele ele vererek tam bir dayanışma ortamı sergilerken Millet İttifakı'nda ise cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden soğuk savaş ilerliyor. CHP'nin Millet İttifakı'ndaki ortağı HDP, CHP'ye aba altında sopa göstermeye devam ediyor.



HDP vekili Erol Katırcıoğlu, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin terör örgütü PKK'ya yakın bir medya oluşumuna yaptığı açıklamada, CHP ile 2019 yerel seçimlerinde yaptıkları ittifaka da değindi.



"KILIÇDAROĞLU'NUN DEDİKLERİ OLUMLU AMA YETERSİZ"



İttifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'da yaptığı, "Kürt sorununu çözeceğim" çıkışını olumlu fakat yetersiz bulduğunu ifade eden Katırcıoğlu, "Bunu duymaktan memnun oldum. Demokrasi çıtasını yükselteceğini söyleyen CHP'nin söylediğini yapabilmesi için neler yapacağını açıklaması lazım. Kürt sorununu konuşmadan demokrasiyi konuşamayız. İktidara gelirsek Kürt meselesi ile ilgili neler yapacaklarını açıklayabilirdi. Bu yeterli olurdu." dedi.



"CHP'YE YİNE OY VERECEĞİZ DİYE BİR ŞEY YOK"



CHP'ye gözdağı da veren Katırcıoğlu, "Bazı toplantılarda halk 'Bizim oyumuz çantada keklik değil, CHP bunu bilmiyor mu, bir defa oy verdik ama yine vereceğiz diye bir şey yok. İktidara gelirlerse ne yapacaklarını duymak istiyoruz' diyor bize" ifadelerini kullandı.





"İTTİFAK ŞEFFAF OLMALI CHP'LİLER BİZE SELAM BİLE VERMİYOR"



Millet İttifakı'nın daha şeffaf olması gerektiğini vurgulayan Katırcıoğlu, "Parlamentoda bazı CHP milletvekilleri bize selam bile vermiyor. Ama bazıları da bize çok yakın arkadaşlar. Daha laik, daha özgürlükçü bir Türkiye için bizim de gücümüzün katılmasını istiyorlarsa buyurun konuşalım." şeklinde konuştu.