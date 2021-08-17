İndirim severler için BİM 20 Ağustos 2021 kataloğu yayınlandı! Onlarca fırsat ürününün yer aldığı BİM 20 Ağustos kataloğu bu Cuma günü itibariyle geçerli olacak. Haftanın BİM kataloğuna bakıldığında okul sezonunun yaklaştığı görülüyor. Okulların açılmasına kısa bir zaman kala BİM’e okul ürünleri getirilmiştir. Peki, pek çok indirim takipçisinin heyecanla beklediği 20 Ağustos BİM kataloğunda neler var? 20 Ağustos BİM Kataloğu BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Cuma Nelerde İndirim Var? BİM 20 Ağustos kataloğunda ne var? 20 Ağustos A101 Aktüel Ürünleri
20 Ağustos 2021BİM aktüel ürünler kataloğu indirim takip eden kişilerle paylaşıldı! Kırtasiye malzemelerinin ağırlıkta olduğu aktüel ürünler kataloğunda birbirinden farklı indirimli ürünlere yer veriliyor. Peki, 20 Ağustos BİM Kataloğu BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de bu Cuma Nelerde İndirim Var? BİM 20 Ağustos kataloğunda ne var? 20 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu…
Bim 20 Ağustos kataloğunda ofis sandalyesi, katlanır metal çalışma masası, studi not defteri, beslenme kabı, renkli ataş, taşlı ponponlu ilkokul çantası, krinkıl okul çantası, Casio FX-82Ms bilimsel hesap makinesi, beyaz tahta kalemi, desenli proje çantası, lisanslı kalem kutusu ve daha fazlası satışa sunuluyor. İşte 20 Ağustos 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu…
BİM 20 Ağustos kataloğunda yer alan ürünlere tüm BİM mağazalarından ulaşabilirsiniz.