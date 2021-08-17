20 Ağustos BİM Kataloğu BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Cuma Nelerde İndirim Var? BİM 20 Ağustos kataloğunda ne var? 20 Ağustos A101 Aktüel Ürünleri

20 Ağustos BİM Kataloğu BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Cuma Nelerde İndirim Var? BİM 20 Ağustos kataloğunda ne var? 20 Ağustos A101 Aktüel Ürünleri

İndirim severler için BİM 20 Ağustos 2021 kataloğu yayınlandı! Onlarca fırsat ürününün yer aldığı BİM 20 Ağustos kataloğu bu Cuma günü itibariyle geçerli olacak. Haftanın BİM kataloğuna bakıldığında okul sezonunun yaklaştığı görülüyor. Okulların açılmasına kısa bir zaman kala BİM’e okul ürünleri getirilmiştir. Peki, pek çok indirim takipçisinin heyecanla beklediği 20 Ağustos BİM kataloğunda neler var? 20 Ağustos BİM Kataloğu BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Cuma Nelerde İndirim Var? BİM 20 Ağustos kataloğunda ne var? 20 Ağustos A101 Aktüel Ürünleri