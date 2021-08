Taliban Kabil'e girdi! Başkan Ghani ülkeyi terk etti: Polise vur emri verildi

Kabil'in merkezinde gergin bekleyişin sürdüğü ve kaosun hakim olduğu gözlendi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceklerini duyurdu. Yerel kaynaklar Başkan Eşref Gani Ahmedzay'ın ülkeyi terk ettiğini söyledi.



Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.



SON DAKİKA: TALİBAN KABİL'DE



Edinilen son dakika bilgisine göre Afganistan'da, yabancı güçlerin çekilmeye başlamasının ardından, mayıstan bu yana saldırılarını arttırarak sürdüren Taliban, son 8 günde 15 vilayet merkezini ele geçirdi. İlerleyişini sürdüren Taliban'ın kenar mahallelerine girdiği başkent Kabil'i yakın zamanda ele geçirebileceği rapor edildi.



Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkente girmesinin ardından yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu.



'KABİL'E SALDIRMAYACAK, MÜZAKERE YAPILACAK!'



Afganistan İçişleri Bakanı Vekili General Abdul Settar Mirzakval, Twitter hesabında paylaştığı videoda, Taliban'ın başkente girmesinin ardından Kabil'e saldırılmayacağını ve yönetimin devri konusunda müzakerelere başlanacağını açıkladı.



Mirzakval, Kabil halkına seslendiği konuşmasında 'Afganistan İçişleri Bakanı Vekili sıfatıyla tüm emniyet güçlerinin, özel kuvvetlerin ve diğer personelin şehrin güvenliğini sağlamak için farklı yerlerde görevlerini sürdürmelerini emrettim. Halkımız hiç endişe etmesin. Şehirde şu an güvenlik sorunu yok.' ifadesini kullandı.





Afganistan İçişleri Bakanı Vekili ayrıca başkentin kenar mahallelerine giren Taliban'ın Kabil'e saldırmayacağını belirterek 'Yönetim, barışçıl şekilde geçici idareye teslim edilecek. İktidar geçişi barışçıl şekilde gerçekleşecek.' değerlendirmesinde bulundu.



Afganistan Savunma Bakanı Vekili Bismillah Muhammedi de yayınladığı video mesajında, Kabil'in güvenliğine dair teminat vererek, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin siyasi seçkinlere Taliban ile anlaşmaya varma yetkisi verdiğini ve bir anlaşmaya varılana kadar Kabil'e saldırı olmayacağını dile getirdi.



Afganistan İçişleri Bakanlığının mesajı, Gani'nin istifa edeceği yorumlarına neden olurken, Gani henüz resmi açıklama yapmadı.



BİRÇOK ÜLKE TAKİP EDİYOR



Taliban'ın ABD müttefiki General Raşit Dostum'un evini de ele geçirdiği ortaya çıktı. Taliban militanlarının evde çektirdiği fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada yer buldu ve viral oldu. NATO, AB personelinin 'daha güvenli' bir bölgeye nakledildiğini açıklarken, ABD'de de kentteki elçiliğini boşaltmaya başladı. Rusya ise Kabil'deki elçiliğini boşaltmak gibi bir planının olmadığını açıkladı.



KABİL'DEN 'KAÇIŞ' TRAFİĞİ, BİNLERCE ARAÇ VE İNSAN SOKAKTA



Öte yandan Kabil'de binlerce sivil kenti terk etmek için harekete geçti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde şehrin neredeyse her bölgesinde trafiğin kilitlendiği görüldü.



TALİBAN SÖZCÜSÜ: KAPSAYICI BİR HÜKÜMET ARIYORUZ



BBC'ye konuşan Taliban Sözcüsü Şahin: 'Tüm Afganların katılacağı kapsayıcı bir Afgan hükümeti arayışındayız. Politikamız kadınların eğitime ve işe erişebilmesidir'



BAŞKAN GHANİ ÜLKEYİ TERK ETTİ



Öte yandan edinilen son dakika bilgisine göre yerel kaynaklar Başkan Eşref Gani Ahmedzay'ın ülkeyi terk ettiğini söyledi. Reuters haber ajansı Gani'nin Tacikistan'a gittiği bilgisini geçti. Afganistan İçişleri Bakanlığı bilgiyi doğruladı.



Ülkeyi terk ettiği belirtilen Ghani'nin bir açıklaması da yayınlandı. Buna göre Ghani 'Müzakereler için mücadele edeceğiz. Talimat verdim' dedi.





POLİSE 'VUR' EMRİ



Afganistan'da Polise silah kullanma yetkisi verildiği belirtildi. Afgan İçişleri Bakanlığı 'Kaos ve yağmalamalara karşı polise silah kullanma yetkisi verilmiştir' açıklamasında bulundu.



CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI TALİBAN'IN KONTROLÜNDE



Öte yandan Taliban, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kontrolü ele geçirdiklerini bildirdi.





'KABİL HAVALİMANI'NDA SİLAH SESLERİ DUYULDU' İDDİASI



ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, vatandaşlarını Kabil havaalanında silah seslerinin duyulduğu yönünde haberler geldiği konusunda uyardı.



Büyükelçiliğin güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarından bulundukları yere sığınmaları istenirken, 'Kabil'de güvenlik durumunun hızla değiştiği' ifadesi kullanıldı.



Büyükelçilikteki bütün faaliyetlerin durdurulduğu belirtilen güvenlik uyarısında, Kabil havaalanında silah seslerinin duyulduğu haberlerinin geldiği kaydedildi.



Uyarıda ayrıca büyükelçilik çalışanları ve vatandaşların Afganistan'dan tahliye edilmesi için gerekenlerin yapıldığına işaret edildi.



Associated Press ajansı kaynakları da ABD'nin Afganistan maslahatgüzarının ABD askerleri tarafından elçilikten Kabil havaalanına getirildiği bilgisini paylaştı.



EŞREF GANİ'DEN İLK AÇIKLAMA



Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'den ilk açıklama geldi. Gani, 'Bugün zor bir seçimle karşılaştım. Ya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girmek isteyen silahlı Taliban'ın karşısına çıkmalıydım ya da son yirmi yılımı korumaya adadığım aziz ülkemi terk etmeliydim.



Taliban beni uzaklaştırmayı başardı, tüm Kabil'e ve Kabil halkına saldırmak için buradalar. Kan dökülmesini önlemek için en iyisinin ayrılmak olduğunu düşündüm.





Taliban yeni bir tarihsel sınavla karşı karşıya; ya Afganistan'ın adını ve onurunu koruyacaklar ya da başka yerlere öncelik verecekler. Pek çok insan korku içinde ve geleceğe güvenmiyor. Taliban'ın Afganistan'ın tüm halkı, milletleri, farklı sektörleri, kız kardeşleri ve kadınları nezdinde meşruiyet kazanması ve halkın kalbini kazanmasını gerekiyor. Bunu yapmak için net bir plan hazırlayın ve bunu halkla paylaşın' dedi.



BM GÜVENLİK KONSEYİ, TALİBAN'IN AFGANİSTAN'DA YÖNETİMİ ELE GEÇİRMESİ ÜZERİNE YARIN ACİL TOPLANACAK



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından yarın acil toplanacak.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Norveç ve Estonya'nın acil toplantı talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi, bir araya gelecek.



Konsey, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ve Afgan hükümetinin düşmesi üzerine yarın yerel saat ile 10.00'da toplanacak.