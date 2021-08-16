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Aşılamada yeni karar: 15 ve 12 yaş üstüne aşı hakkı!

Aşılamada yeni karar: 15 ve 12 yaş üstüne aşı hakkı!

Sağlık Bakanlığı yeni aşı kararlarını açıkladı. Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. 4. dozlar için de yeni bir karar alındı. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:38
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:07
Aşılamada yeni karar: 15 ve 12 yaş üstüne aşı hakkı!

Türkiye salgında mücadelede gaza bastı. Sağlık Bakanlığı yeni aşı kararlarını açıkladı. Buna göre; Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

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