Aşılamada yeni karar: 15 ve 12 yaş üstüne aşı hakkı!

Sağlık Bakanlığı yeni aşı kararlarını açıkladı. Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. 4. dozlar için de yeni bir karar alındı. İşte son dakika haberinin detayları…
Türkiye salgında mücadelede gaza bastı. Sağlık Bakanlığı yeni aşı kararlarını açıkladı. Buna göre; Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.
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