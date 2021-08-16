17 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu indirim takip edenlerle paylaşıldı. Temizlik ürünlerinin ağırlıkta olduğu aktüel ürünler kataloğunda indirimli pek çok ürüne yer veriliyor. Peki, 17 Ağustos BİM Kataloğu BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Salı Nelerde İndirim Var? A101 17 Ağustos kataloğunda ne var? 17 Ağustos A101 Aktüel Ürünleri





Her Salı yayınlanan BİM aktüel kataloğu yayınlandı! 17 Ağustos 2021 Salı günü indirimli ürünlerden faydalanmak isteyen kişiler için BİM 17 Ağustos kataloğunda onlarca indirimli ürüne yer verildi. Peki, 17 Ağustos BİM Kataloğu BİM'de Bu Salı Nelerde İndirim Var? A101 17 Ağustos kataloğunda ne var? İşte 17 Ağustos A101 Aktüel Ürünleri



























































BİM 17 Ağustos tek sayfalık kataloğu içerisinde 5 litrelik çamaşır yumuşatıcısı, tuvalet kağıdı, 64'lü bulaşık makinesi tableti, ıslak mendil, çamaşır makinesi temizleyici, sıvı bulaşık deterjanı, hijyenik ped, sirke özlü kireç çözücü, çamaşır suyu, halı şampuanı, WC blok, kokulu katı sabun, domestos ve cif ikilisi, mikrofiber temizlik bezi, figürlü kağıt pipet, bulaşık fırçası, 300'lü jelatinli kürdan, gözlük temizleme mendili, deterjan hazneli bulaşık süngeri, genel temizlik sıvısı, magic sünger ve 32'li günlük ped gibi ürünler yer alıyor.



BİM 17 Ağustos kataloğunda yer alan indirimli ürünlere tüm BİM mağazalarından ulaşabilirsiniz.