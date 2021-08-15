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Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı

Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı

Başkan Erdoğan'ın kritik gündem maddeleriyle toplayacağı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında çok önemli başlıklar masada olacak. 2 Ağustos tarihinde toplanması beklenen ancak yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakanın arazide olması nedeniyle ertelenen Kabine toplantısının yarın gerçekleşeceği öngörülürken toplantıda sel felaketi, yangınlar başta olmak üzere koronavirüs, aşı olmayanlara kısıtlama ve birçok konu değerlendirilecek. İşte kabine toplantısına dair son dakika haberleri.

Ekleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 12:28
Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 13:51
Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı

Kabine toplantısına ilişkin son dakika haberi: Özellikle yeni tedbirler ve aşı olmayanlarla ilgili oluşan spekülasyonlara ilişkin değerlendirmeler için gözlerin çevrildiği kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek. Toplantıda koronavirüste artan vaka sayıları hastaneye yatış ve ölüm sayılarıyla birlikte değerlendirilerek nihai karar alınacak. Bakanların görev alanlarıyla ilgili önemli sunumlar gerçekleştireceği toplantıda birçok kritik başlık yer alacak. İşte kabinden son dakika haberleri…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Başta koronavirüs pandemisi olmak üzere Türkiye gündeminde yer alan birçok konuyla ilgili alınacak kararlara ilişkin gözler kabine toplantısı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Yangın ve sel felaketlerinin de içerisinde olduğu sıcak gündem maddeleriyle ilgili değerlendirmelerin yapılıp karara bağlanacağı Cuhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın 2 Ağustos tarihinde yapılması planlanıyordu. Yangın olayları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen kabine toplantısının yeni haftada 16 Ağustos Pazartesi günü yapılacağı öngörülüyor.

Başkan Erdoğan'ın toplayacağı Bakanlar Kurulunda (Kabine Toplantısı) çok kritik görüşme ve kararların masada olması bekleniyor.

İŞTE DEĞERLENDİRİLECEK KONULAR

Koronavirüste vaka artışları

Kabine toplantısında Koronavirüs başlığı altında ilk olarak normalleşme sürecinde artan vaka sayıları değerlendirilecek. Durumun ağırlaşan ve hastaneye yatışı gerektiren vakalara ve ölüm sayılarına oranına ilişkin detaylı sunumu gerçekleştirilerek durumun haritası çıkarılacak.

Son dakika | Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı
Yeni tedbirler

Vaka artışlarıyla ilgili haritanın değerlendirilmesinin ardından yeni tedbirler alınıp alınmayacağına ilişkin öneri ve bilimsel veriler masaya yatırılacak.

SON DAKİKA AŞI OLMAYANLARIN DURUMU MASADA

Bir süredir tartışmalara neden olan ve birçok farklı sesin çıktığı diğer bir konu için de gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'da olacak. Bu da kovid aşısı olmayanların durumu. Bu kesime herhangi bir kısıtlama ya da tedbirin gelip gelmeyeceği bu toplantıda netleşecek.

AŞILAMA ORANINDA ARTIRMA ÇABASI

Başkan Erdoğan'ın 'zorunluluktan yana değilim' dediği aşı olmayan kitleyle ilgili aşılama oranının nasıl arttırılacağı, herhangi bir sosyal kısıtlamanın gelip gelmeyeceği de bu görüşme sonrasında karara bağlanabilir.

AŞIDA YAŞI İNDİRME

Sağlık Bakanlığı'nın aşılamada yaş gruplarını biraz daha aşağı çekmek için harekete geçtiği de belirtildi. 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan tek rahatsızlığı olan çocuklarımızı gençlerimizi kovid aşılamasından yanayız. Bilim Kurulu'nun da 18 yaş grubunun aşılanmasına yönelik fikir birliğinden söz ediliyor.

Bilim kurulu edinilen son dakika bilgisine göre 18 yaş aşılamasıyla ilgili tavsiye niteliğindeki kararı kabineye sundu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Okullar zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmeyeceğiz' açıklamasının ardından kabine toplantısında okullarla ilgili Milli Eğitim Kararlarının da alınarak Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

YANGIN BÖLGELERİNDE SON DURUM

Antalya Manavgat ile sembolleşen ancak birçok il ve ilçede 13 gün kadar devam eden yangınlar ve sonrasında atılacak adımlarla ilgili de kabine toplantısında bir değerlendirme yapılacak. Konuyla ilgili çalışmaların son durumuna dair Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a detaylı bir sunum gerçekleştirilecek.

SEL BÖLGESİNDE TOPARLANMA SÜRECİ

Masadaki en kritik başlıklardan birisi de Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı ağır olmak üzere Batı Karadeniz'i vuran ve 50'nin üzerinde can kaybı 60'ın üzerinde kaybın olduğu sel felaketleri ve bu alanda yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar olacak. Afet bölgesindeki son gelişmeler ele alınarak Başkan Erdoğan'a sunum yapılması bekleniyor.

Kabinede ele alınacak diğer başlıklar da şöyle:

Ekonomideki gelişmeler

Terörle mücadeledeki son durum

Sınır güvenliği


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