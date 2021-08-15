Kabine toplantısına ilişkin son dakika haberi: Özellikle yeni tedbirler ve aşı olmayanlarla ilgili oluşan spekülasyonlara ilişkin değerlendirmeler için gözlerin çevrildiği kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek. Toplantıda koronavirüste artan vaka sayıları hastaneye yatış ve ölüm sayılarıyla birlikte değerlendirilerek nihai karar alınacak. Bakanların görev alanlarıyla ilgili önemli sunumlar gerçekleştireceği toplantıda birçok kritik başlık yer alacak. İşte kabinden son dakika haberleri…



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Başta koronavirüs pandemisi olmak üzere Türkiye gündeminde yer alan birçok konuyla ilgili alınacak kararlara ilişkin gözler kabine toplantısı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Yangın ve sel felaketlerinin de içerisinde olduğu sıcak gündem maddeleriyle ilgili değerlendirmelerin yapılıp karara bağlanacağı Cuhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın 2 Ağustos tarihinde yapılması planlanıyordu. Yangın olayları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen kabine toplantısının yeni haftada 16 Ağustos Pazartesi günü yapılacağı öngörülüyor.



Başkan Erdoğan'ın toplayacağı Bakanlar Kurulunda (Kabine Toplantısı) çok kritik görüşme ve kararların masada olması bekleniyor.



İŞTE DEĞERLENDİRİLECEK KONULAR



Koronavirüste vaka artışları



Kabine toplantısında Koronavirüs başlığı altında ilk olarak normalleşme sürecinde artan vaka sayıları değerlendirilecek. Durumun ağırlaşan ve hastaneye yatışı gerektiren vakalara ve ölüm sayılarına oranına ilişkin detaylı sunumu gerçekleştirilerek durumun haritası çıkarılacak.



Son dakika | Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı

Yeni tedbirler



Vaka artışlarıyla ilgili haritanın değerlendirilmesinin ardından yeni tedbirler alınıp alınmayacağına ilişkin öneri ve bilimsel veriler masaya yatırılacak.



SON DAKİKA AŞI OLMAYANLARIN DURUMU MASADA



Bir süredir tartışmalara neden olan ve birçok farklı sesin çıktığı diğer bir konu için de gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'da olacak. Bu da kovid aşısı olmayanların durumu. Bu kesime herhangi bir kısıtlama ya da tedbirin gelip gelmeyeceği bu toplantıda netleşecek.



AŞILAMA ORANINDA ARTIRMA ÇABASI



Başkan Erdoğan'ın 'zorunluluktan yana değilim' dediği aşı olmayan kitleyle ilgili aşılama oranının nasıl arttırılacağı, herhangi bir sosyal kısıtlamanın gelip gelmeyeceği de bu görüşme sonrasında karara bağlanabilir.



AŞIDA YAŞI İNDİRME



Sağlık Bakanlığı'nın aşılamada yaş gruplarını biraz daha aşağı çekmek için harekete geçtiği de belirtildi. 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan tek rahatsızlığı olan çocuklarımızı gençlerimizi kovid aşılamasından yanayız. Bilim Kurulu'nun da 18 yaş grubunun aşılanmasına yönelik fikir birliğinden söz ediliyor.



Bilim kurulu edinilen son dakika bilgisine göre 18 yaş aşılamasıyla ilgili tavsiye niteliğindeki kararı kabineye sundu.



YÜZ YÜZE EĞİTİM: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Okullar zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmeyeceğiz' açıklamasının ardından kabine toplantısında okullarla ilgili Milli Eğitim Kararlarının da alınarak Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.



YANGIN BÖLGELERİNDE SON DURUM



Antalya Manavgat ile sembolleşen ancak birçok il ve ilçede 13 gün kadar devam eden yangınlar ve sonrasında atılacak adımlarla ilgili de kabine toplantısında bir değerlendirme yapılacak. Konuyla ilgili çalışmaların son durumuna dair Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a detaylı bir sunum gerçekleştirilecek.



SEL BÖLGESİNDE TOPARLANMA SÜRECİ



Masadaki en kritik başlıklardan birisi de Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı ağır olmak üzere Batı Karadeniz'i vuran ve 50'nin üzerinde can kaybı 60'ın üzerinde kaybın olduğu sel felaketleri ve bu alanda yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar olacak. Afet bölgesindeki son gelişmeler ele alınarak Başkan Erdoğan'a sunum yapılması bekleniyor.



Kabinede ele alınacak diğer başlıklar da şöyle:



Ekonomideki gelişmeler



Terörle mücadeledeki son durum



Sınır güvenliği