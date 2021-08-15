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Bilim Kurulu'ndan '18 yaş' tavsiyesi!

Bilim Kurulu'ndan '18 yaş' tavsiyesi!

Eylül ayı itibariyle okullarda tam zamanlı yüz yüze eğitime geçileceğini açıklanırken, Sağlık Bakanlığı, 18 yaş altına aşılamanın başlanması için harekete geçti. Bilim Kurulu, 12-17 yaş arası çocukların aşılanması yönündeki kritik tavsiye kararını Kabine'ye sundu.

Ekleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 12:24
Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 12:27
Bilim Kurulu'ndan '18 yaş' tavsiyesi!

Eylül ayı itibariyle okullarda tam zamanlı yüz yüze eğitime geçileceğini açıklandı. Bununla beraber Sağlık Bakanlığı, 18 yaş altına aşılamanın başlanması için harekete geçti.

KABİNE TOPLANTISI'NDA VERİLECEK


Bilim Kurulu, 12-17 yaş arası çocukların aşılanması yönünde tavsiye kararını Kabine'ye sundu. 12 yaş üstü çocukların aşılanması için son karar yarın Kabine Toplantısı'nda verilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nda son haftalardaki aşılama ve vaka oranlarıyla ilgili sunum yapması bekleniyor. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu'nda alınan tavsiye kararını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda sunacağı belirtiliyor. 12-17 yaş grubunun aşılanıp aşılanmayacağı yarınki toplantıda belli olacak.

VELİNİN İZNİ GEREKECEK


Aşılamayı yaş gruplarına göre kademeli olarak indiren Sağlık Bakanlığı'nın 18 yaş altına aşı uygulamasını da kademeli olarak başlatabileceği belirtiliyor. 16-18 ve 12-15 yaş grubunun bu doğrultuda aşılanabilecekleri ifade ediliyor. 12 yaş üstündeki çocukların aşılanmaları velilerinin iznine bağlı olacak.


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