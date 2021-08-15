Atatürk Üniversitesi İkinci Üniversite Bölümleri Nelerdir? Atatürk Üniversitesi AÖF Başvuru Koşulları Nelerdir?

ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite uygulaması ile aynı anda iki üniversite okuma fırsatı sunuluyor. Herhangi bir lisans veya ön lisans programında öğrenci olan veya mezun olan adaylar ikinci üniversite başvurusu gerçekleştirebiliyorlar. Peki, Atatürk Üniversitesi ikinci üniversite bölümleri nelerdir? Atatürk Üniversitesine kimler başvurabilir?
Atatürk Üniversitesi Sınavsız İkinci Üniversite Lisans Programları
Çocuk Gelişimi
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Halkla ilişkiler ve Tanıtım
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
Atatürk Üniversitesi Sınavsız İkinci Üniversite Ön Lisans Programları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgi Yönetimi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İslami İlimler
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Özel Koruma Güvenlik
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler
İkinci Üniversiteye Kimler Başvurabilir?
• ÖSYM’nin Yüksekögretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda bulunan üniversitelerde okuyan ya da bu programlardan mezun olanlar başvurabilir.
• Önlisans öğrencileri- mezunları önlisans programlarına kayıt yaptırabilir.
• Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına kayıt gerçekleştirebilir.
• Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının lisans/ön lisans düzeyindeki programlarına herhangi bir şekilde kaydı bulunan ya da mezun olanlar kayıt gerçekleştirebilir.
• Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar başvuru yapabilir. ATA AÖF başvuru şartları bu
şekilde belirtilmiştir. Peki ikinci üniversiteye kimler başvuramaz
İkinci Ünversiteye Kimler Başvuramaz
• Herhangi bir üniversite mezunu olmayan, üniversitede kaydı olmayan ya da kaydını sildirmiş kişiler,
• ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer almayan herhangi bir ön lisans/lisans programının öğrencisi olanlar,
• Denklik belgesi olmayan yurt dışındaki bir üniversitenin herhangi bir ön lisans/lisans düzeyindeki programlarında öğrenci ya da mezun olanlar,
• Ön lisans öğrencileri ya da mezunları lisans programlarına kayıt gerçekleştiremezler.
Atatürk Üniversitesi sınavsız ikinci üniversite başvuru tarihi
Atatürk Üniversitesinin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak.