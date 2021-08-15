Atatürk Üniversitesi İkinci Üniversite Bölümleri Nelerdir? Atatürk Üniversitesi AÖF Başvuru Koşulları Nelerdir?

ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite uygulaması ile aynı anda iki üniversite okuma fırsatı sunuluyor. Herhangi bir lisans veya ön lisans programında öğrenci olan veya mezun olan adaylar ikinci üniversite başvurusu gerçekleştirebiliyorlar. Peki, Atatürk Üniversitesi ikinci üniversite bölümleri nelerdir? Atatürk Üniversitesine kimler başvurabilir?





Atatürk Üniversitesi Sınavsız İkinci Üniversite Lisans Programları



Atatürk Üniversitesi Sınavsız İkinci Üniversite Ön Lisans Programları



İkinci Üniversiteye Kimler Başvurabilir?





İkinci Ünversiteye Kimler Başvuramaz



Çocuk GelişimiEgzersiz ve Spor BilimleriHalkla ilişkiler ve TanıtımİşletmeKamu YönetimiReklamcılıkRekreasyonSağlık YönetimiSosyolojiTarihAcil Durum ve Afet YönetimiAdaletBankacılık ve SigortacılıkBilgisayar ProgramcılığıBilgi YönetimiBüro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıÇağrı Merkezi HizmetleriÇocuk GelişimiDış TicaretEmlak YönetimiFotoğrafçılık ve KameramanlıkHalkla İlişkiler ve Tanıtımİslami İlimlerİş Sağlığı ve Güvenliğiİşletme YönetimiLaborant ve Veteriner SağlıkLojistikÖzel Koruma GüvenlikRadyo ve Televizyon ProgramcılığıReklamcılıkSağlık Kurumları İşletmeciliğiSivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiSosyal HizmetlerSpor YönetimiTıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTurizm ve Otel İşletmeciliğiYeni Medya ve GazetecilikYerel Yönetimler• ÖSYM’nin Yüksekögretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda bulunan üniversitelerde okuyan ya da bu programlardan mezun olanlar başvurabilir.• Önlisans öğrencileri- mezunları önlisans programlarına kayıt yaptırabilir.• Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına kayıt gerçekleştirebilir.• Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının lisans/ön lisans düzeyindeki programlarına herhangi bir şekilde kaydı bulunan ya da mezun olanlar kayıt gerçekleştirebilir.• Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar başvuru yapabilir. ATA AÖF başvuru şartları buşekilde belirtilmiştir. Peki ikinci üniversiteye kimler başvuramaz• Herhangi bir üniversite mezunu olmayan, üniversitede kaydı olmayan ya da kaydını sildirmiş kişiler,• ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer almayan herhangi bir ön lisans/lisans programının öğrencisi olanlar,• Denklik belgesi olmayan yurt dışındaki bir üniversitenin herhangi bir ön lisans/lisans düzeyindeki programlarında öğrenci ya da mezun olanlar,• Ön lisans öğrencileri ya da mezunları lisans programlarına kayıt gerçekleştiremezler.Atatürk Üniversitesinin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak.