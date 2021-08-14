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Kastamonu Valiliği açıkladı: '200-300 ceset iddiaları gerçeği yansıtmıyor'

Kastamonu Valiliği açıkladı: '200-300 ceset iddiaları gerçeği yansıtmıyor'

Sel felaketinin vurduğu Kastamonu'da çalışmalar devam ediyor. Kastamonu Valiliği, sel felaketinin yaşandığı bölgede, '250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği' yönünde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ekleme Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:37
Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:38
Kastamonu Valiliği açıkladı: '200-300 ceset iddiaları gerçeği yansıtmıyor'

Yangınlardan sonra gelen sel felaketinde de Türkiye yine tek yürek oldu. AFAD, UMKE, Emniyet ve TSK'nın arama kurtarma ekipleri havadan ve karadan operasyonlarla yüzlerce kişiye el uzattı. Sel felaketinin vurduğu Kastamonu'da 34, Sinop'ta ise 6 kişi yaşamını yitirdi. Kastamonu Valiliği, sosyal son dakika açıklaması geldi.

Kastamonu Valiliği, sel felaketinin yaşandığı bölgede, '250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği' yönünde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İlimizde şu ana kadar hayatını kaybeden 32 vatandaşımız bulunmaktadır. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz."

AFAD'TAN AÇIKLAMA!

Sel felaketinin vurduğu Kastamonu'da 34, Sinop'ta ise 6 kişi yaşamını yitirdiği bildirildi. AFAD'tan bir açıklama geldi.

AFAD'tan yapılan açıklamada; "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir.

Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Kastamonu'da çarşamba günü etkili olan şiddetli yağış, Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele neden oldu. Su altında kalan ilçelerde yollar çöktü, köprüler yıkıldı, araçlar selde sürüklendi.

Sel, 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesinde büyük yıkıma yol açtı. Yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı taştı. Çayın taşmasıyla birlikte meydana gelen selde, su seviyesi bazı bölgelerde 4 metreye kadar yükseldi.

Araçlar sel sularında sürüklendi. Birçok vatandaş bulundukları binalarda mahsur kaldı. Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı çöktü. Yanında bulunan iki binada ise büyük hasar oluştu.


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