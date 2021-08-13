TFF 1. Lig maçları heyecanını kesmeden devam ediyor! Milyonlarca fanatiğin heyecanla beklediği TFF 1. Lig’in ilk maçı Gençlerbirliği ve Eyüpspor maçının ardından ikinci karşılaşma olacak olan İstanbulspor Manisa BBSK maçına saatler kaldı. Peki, heyecanla beklenen İstanbulspor Manisa BBSK maçı ne zaman? İstanbulspor Manisa BBSK maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
TFF 1. Lig’in 2021-2022 sezonu Gençlerbirliği –Eyüpspor maçı ile açılış yaptı. Açılış maçının heyecanının ardından 1 Lig’in ikinci maçına saatler kaldı. Takımlar 59. Kez Süper Lig’e yükselmenin heyecanını yaşarken yarın İstanbılspor Manisa BBSK maçı ekranlara gelecek. Peki, TFF 1. Lig’in ikinci maçı olacak olan İstanbulspor Manisa BBSK maçı ne zaman? İstanbulspor Manisa BBSK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?