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Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Grupları Belli Oldu Avrupa Voleybol Şampiyonası Grupları Nasıl?

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Grupları Belli Oldu Avrupa Voleybol Şampiyonası Grupları Nasıl?

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda gruplar açıklandı. Bedensel engelli sporcular için düzenlenecek olan turnuvada erkek ve kadın sporcular yarışacak. Peki, Avrupa Voleybol Şampiyonası grupları nasıl? Avrupa Voleybol Şampiyonası grupları açıklandı mı? İşte 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası grupları…

Ekleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 10:51
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 14:29
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Grupları Belli Oldu Avrupa Voleybol Şampiyonası Grupları Nasıl?

Türkiye'de gerçekleşecek olan Oturarak Voleybol Şampiyonası'nın grupları merak konusu oldu. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya'da gerçekleşecek olan turnuvada pek çok takım yer alacak. Peki, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu mu? İşte Avrupa Voleybol Şampiyonası grupları

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Gruplar Belli Oldu mu?


Türkiye'nin ev sahipliği içerisinde gerçekleşecek olan Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grupları belli oldu. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun yaptığı açıklamalara göre Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası Kemer'de yapılacak. Voleybolseverlerden gelen ‘Avrupa Voleybol Şampiyonası grupları belli oldu mu? ‘ sorusuna cevap verilirken hangi grupta kimlerin karşılaşacağı da açıklandı. Peki, Avrupa Voleybol Şampiyonası grupları nasıl?



Avrupa Voleybol Şampiyonası Grupları Nasıl?


Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılacak turnuvada Türkiye, erkeklerde A Grubu'nda Almanya, Sırbistan, Fransa ile eşleşirken kadınlarda ise yine A Grubu'nda Finlandiya, Slovenya, Hırvatistan, Almanya ve Polonya ile eşleşme gerçekleşti.

Erkekler B Grubu'nda Ukrayna, Letonya, Hollanda ve İtalya, C Grubu'nda Bosna Hersek, Polonya, Macaristan, Gürcistan, D Grubu'nda Rusya, Hırvatistan, Slovenya ve Çekya yer aldı.

Kadınlar B Grubu'nda ise Rusya, İtalya, Ukrayna, Macaristan ve Hollanda eşleşmesi yaşandı.



Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'nun açıklamaları sonrasında gruplar kesinlik kazandı.

Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Gruplar Belli Oldu Mu?Avrupa Voleybol Şampiyonası Grupları Nasıl?


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