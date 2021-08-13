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Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Bölümleri Nelerdir? Anadolu Üniversitesi AÖF Başvuru Şartları Nelerdir?

Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Bölümleri Nelerdir? Anadolu Üniversitesi AÖF Başvuru Şartları Nelerdir?

Anadolu Üniversitesi’nin üniversite öğrencilerine sunduğu ek eğitim şansına ikinci üniversite adı verilmektedir. Bir eğitim programından mezun olan ya da eğitim programına kaydı bulunan öğrenciler için sunulan sınavsız ikinci üniversite oldukça fazla kişi tarafından tercih edilmektedir. Peki, Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite bölümleri nelerdir? Anadolu Üniversitesi AÖF başvuru şartları nelerdir?

Ekleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 16:42
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 17:04
Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Bölümleri Nelerdir? Anadolu Üniversitesi AÖF Başvuru Şartları Nelerdir?

Sınavsız ikinci üniversite programı Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri tarafından uygulanıyor. Pek çok kişinin aynı anda iki diploma alma şansını yakaladığı programın birbirinden farklı avantajları bulunuyor. Kariyer hayatına olumlu etkileri olan Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite bölümleri nelerdir? Anadolu Üniversitesi AÖF'e kimler başvuramaz?

Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Ön Lisans Programları


Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat (Arapça)

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Tarım Teknolojisi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Web Tasarımı ve Kodlama

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler


Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Lisans Programları Nelerdir?


Felsefe

Görsel İletişim Tasarımı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisatİktisat (İngilizce)

Maliye

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Ön Lisans Programları

Anadolu Üniversitesi AÖF Başvuru Şartları Nelerdir?


• ÖSYM'nin Yüksekögretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda bulunan üniversitelerde okuyan ya da bu programlardan mezun olan kişiler başvuru gerçekleştirebilir.


• Önlisans öğrencileri ve mezunları yalnızca önlisans programlarına kayıt yaptırabilir.



• Lisans öğrencileri ve mezunları önlisans ve lisans programlarına kayıt yaptırma hakkına sahiptir.


• Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar  sınavsız ikinci üniversiteye başvuru gerçekleştirebilir.

Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Ön Lisans Programları

Anadolu Üniversitesi sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihi ve harç ücretleri Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesi üzerinden açıklanacaktır.

Anadolu Üniversitesi Aöf Başvuru Şartları Nelerdir?Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Lisans Programları Nelerdir?Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Ön Lisans Programları


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