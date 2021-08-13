Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Bölümleri Nelerdir? Anadolu Üniversitesi AÖF Başvuru Şartları Nelerdir?

Sınavsız ikinci üniversite programı Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri tarafından uygulanıyor. Pek çok kişinin aynı anda iki diploma alma şansını yakaladığı programın birbirinden farklı avantajları bulunuyor. Kariyer hayatına olumlu etkileri olan Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite bölümleri nelerdir? Anadolu Üniversitesi AÖF'e kimler başvuramaz?
Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Ön Lisans Programları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat (Arapça)
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Spor Yönetimi
Tarım Teknolojisi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Web Tasarımı ve Kodlama
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Lisans Programları Nelerdir?
Felsefe
Görsel İletişim Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Yönetim Bilişim Sistemleri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisatİktisat (İngilizce)
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler
Anadolu Üniversitesi AÖF Başvuru Şartları Nelerdir?
• ÖSYM'nin Yüksekögretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda bulunan üniversitelerde okuyan ya da bu programlardan mezun olan kişiler başvuru gerçekleştirebilir.
• Önlisans öğrencileri ve mezunları yalnızca önlisans programlarına kayıt yaptırabilir.
• Lisans öğrencileri ve mezunları önlisans ve lisans programlarına kayıt yaptırma hakkına sahiptir.
• Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar sınavsız ikinci üniversiteye başvuru gerçekleştirebilir.
Anadolu Üniversitesi sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihi
ve harç ücretleri Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesi üzerinden açıklanacaktır.