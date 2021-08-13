Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Bölümleri Nelerdir? Anadolu Üniversitesi AÖF Başvuru Şartları Nelerdir?

Sınavsız ikinci üniversite programı Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri tarafından uygulanıyor. Pek çok kişinin aynı anda iki diploma alma şansını yakaladığı programın birbirinden farklı avantajları bulunuyor. Kariyer hayatına olumlu etkileri olan Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite bölümleri nelerdir? Anadolu Üniversitesi AÖF'e kimler başvuramaz?





Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Ön Lisans Programları



Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Lisans Programları Nelerdir?



Anadolu Üniversitesi AÖF Başvuru Şartları Nelerdir?



Acil Durum ve Afet YönetimiAdaletAşçılıkBankacılık ve SigortacılıkBilgisayar ProgramcılığıBüro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıCoğrafi Bilgi SistemleriÇağrı Merkezi HizmetleriDış TicaretEmlak YönetimiEngelli Bakımı ve RehabilitasyonEv İdaresiFotoğrafçılık ve KameramanlıkHalkla İlişkiler ve Tanıtımİlahiyat (Arapça)İlahiyatİnsan Kaynakları Yönetimiİş Sağlığı ve Güvenliğiİşletme YönetimiKültürel Miras ve TurizmLaborant ve Veteriner SağlıkLojistikMarka İletişimiMedya ve İletişimMenkul Kıymetler ve Sermaye PiyasasıMuhasebe ve Vergi UygulamalarıÖzel Güvenlik ve KorumaPerakende Satış ve Mağaza YönetimiRadyo ve Televizyon ProgramcılığıSağlık Kurumları İşletmeciliğiSivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiSosyal HizmetlerSosyal Medya YöneticiliğiSpor YönetimiTarım TeknolojisiTıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTurizm ve Otel İşletmeciliğiTurizm ve Seyahat HizmetleriWeb Tasarımı ve KodlamaYaşlı BakımıYerel YönetimlerFelsefeGörsel İletişim TasarımıHalkla İlişkiler ve ReklamcılıkSağlık YönetimiSosyolojiTarihTürk Dili ve EdebiyatıYönetim Bilişim SistemleriÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisatİktisat (İngilizce)MaliyeSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (İngilizce)Uluslararası İlişkilerUluslararası İlişkiler• ÖSYM'nin Yüksekögretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda bulunan üniversitelerde okuyan ya da bu programlardan mezun olan kişiler başvuru gerçekleştirebilir.• Önlisans öğrencileri ve mezunları yalnızca önlisans programlarına kayıt yaptırabilir.• Lisans öğrencileri ve mezunları önlisans ve lisans programlarına kayıt yaptırma hakkına sahiptir.• Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar sınavsız ikinci üniversiteye başvuru gerçekleştirebilir.ve harç ücretleri Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesi üzerinden açıklanacaktır.