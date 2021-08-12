Swap Nedir? Swap Anlaşması Ne Demek? Swap Türleri Nedir?

Güney Kore ve Türkiye arasında da Swap anlaşması yapıldığının duyurulmasının ardından Swap işlemini merak edenlerin sayısı giderek artıyor. Merkez Bankası, ekonomide yaşanan gelişmeler sonrasında swap uygulamasına geçti. Konuyu ilk kez duyanlar ‘Swap nedir?’ , ‘Swap anlaşması ne demek?’ sorularının cevabını arıyor. İşte Swap hakkında merak edilen her şey…





Swap Ne Demek?



Swap Anlaşması Ne Demek?



Swap Faizi Nedir?



Swap Türleri Nelerdir?



Swap, bir diğer adı ile takas; ülkeler arasında gerçekleştirilen anlaşma türlerinden birisidir. İki tarafın bir varlığa ya da yükümlülüğe bağlı olarak nakit akışını takas etmeleri anlamına gelmektedir. Swap işleminde faiz oranına ve döviz kurlarında meydana gelen risklerin azaltılması hedeflenir. Devletler özellikle yatırım işlemi gerçekleştireceği zamanlarda döviz kurundaki değişim riskini en aza indirmek adına Swap uygulamasından yararlanırlar.Swap’ın ne olduğunu öğrenen kişilerin merak ettiği bir diğer soru ise Swap anlaşması ne demek? Sorusudur. Kelime anlamı olarak ‘değiştirmek, değiş tokuş etmek, takas etmek’ anlamlarına gelen Swap, iki tarafın da belirli yükümlülüklere sahip olduğu anlaşmaya verilen isimdir. On yıllık faizli bir borç altına girmek istemeyen devletler Swap anlaşmasını kullanarak riski en aza indirger ve dalgalı faizlenmenin önünü kapatır. Bu sebeple pek çok büyük devletin Swap anlaşması ile birbirine maddi destek olduğunu ve para akışı sağladığını söylemek mümkündür.Swap faizi ise her borçlanmada olduğu gibi borç süresince işleyen faize verilen isimdir. Swap anlaşması, dalgalı faiz ve sabit faiz ödemelerinin aynı para birimi üzerinden değiştirilmesi ile gerçekleştirilir. Peki, pek çok kişi tarafından merak edilen1- Para SwaplarıSabit Faiz - Değişken Faiz Para SwapıDeğişken Faiz - Değişken Faiz Para Swapı2- Faiz SwaplarıSabit Faiz - Değişken Faiz SwapıDeğişken Faiz - Değişken Faiz SwapıVadeden önce son verme hakkı veren swaplarVadeli (Forward) SwaplarFaiz oranının sonradan belirlenmesi hakkını veren swaplar3- Diğer Swap TürleriPara (Döviz) opsiyon swaplarıGeçişli SwaplarBirleşik geçişli swaplarİkili para swaplarıGüney Kore ve Türkiye arasında yapılansonrasında merak edilen sorular bu şekilde cevaplandırılmıştır.