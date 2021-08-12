Swap Nedir? Swap Anlaşması Ne Demek? Swap Türleri Nedir?

Güney Kore ve Türkiye arasında da Swap anlaşması yapıldığının duyurulmasının ardından Swap işlemini merak edenlerin sayısı giderek artıyor. Merkez Bankası, ekonomide yaşanan gelişmeler sonrasında swap uygulamasına geçti. Konuyu ilk kez duyanlar ‘Swap nedir?’ , ‘Swap anlaşması ne demek?’ sorularının cevabını arıyor. İşte Swap hakkında merak edilen her şey…
Swap Ne Demek?
Swap, bir diğer adı ile takas; ülkeler arasında gerçekleştirilen anlaşma türlerinden birisidir. İki tarafın bir varlığa ya da yükümlülüğe bağlı olarak nakit akışını takas etmeleri anlamına gelmektedir. Swap işleminde faiz oranına ve döviz kurlarında meydana gelen risklerin azaltılması hedeflenir. Devletler özellikle yatırım işlemi gerçekleştireceği zamanlarda döviz kurundaki değişim riskini en aza indirmek adına Swap uygulamasından yararlanırlar.
Swap Anlaşması Ne Demek?
Swap’ın ne olduğunu öğrenen kişilerin merak ettiği bir diğer soru ise Swap anlaşması ne demek? Sorusudur. Kelime anlamı olarak ‘değiştirmek, değiş tokuş etmek, takas etmek’ anlamlarına gelen Swap, iki tarafın da belirli yükümlülüklere sahip olduğu anlaşmaya verilen isimdir. On yıllık faizli bir borç altına girmek istemeyen devletler Swap anlaşmasını kullanarak riski en aza indirger ve dalgalı faizlenmenin önünü kapatır. Bu sebeple pek çok büyük devletin Swap anlaşması ile birbirine maddi destek olduğunu ve para akışı sağladığını söylemek mümkündür.
Swap Faizi Nedir?
Swap faizi ise her borçlanmada olduğu gibi borç süresince işleyen faize verilen isimdir. Swap anlaşması, dalgalı faiz ve sabit faiz ödemelerinin aynı para birimi üzerinden değiştirilmesi ile gerçekleştirilir. Peki, pek çok kişi tarafından merak edilen Swap türleri nelerdir?
Swap Türleri Nelerdir?
1- Para Swapları
Sabit Faiz - Değişken Faiz Para Swapı
Değişken Faiz - Değişken Faiz Para Swapı
2- Faiz Swapları
Sabit Faiz - Değişken Faiz Swapı
Değişken Faiz - Değişken Faiz Swapı
Vadeden önce son verme hakkı veren swaplar
Vadeli (Forward) Swaplar
Faiz oranının sonradan belirlenmesi hakkını veren swaplar
3- Diğer Swap Türleri
Para (Döviz) opsiyon swaplar
ıGeçişli Swaplar
Birleşik geçişli swaplar
İkili para swapları
Güney Kore ve Türkiye arasında yapılan Swap anlaşması
sonrasında merak edilen sorular bu şekilde cevaplandırılmıştır.