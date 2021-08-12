Selin vurduğu Van Esenyamaç Muhtarı: Bazı partiler gelip 'Devleti kötüle' diyor

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ve Onikidere mezrasında meydana gelen sel felaketinin izleri siliniyor. Hasar gören evlerin yıkım çalışmaları sürerken, ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılıyor.





BAKANLIK VALİLİK VE BÜYÜKŞEHİR BÖLGEDE



CHP'LİLER MUHTARIN KONUŞMASINI ENGELLEDİ: CHP SAYESİNDE



'CHP'Lİ BİR KİŞİ MÜDAHALE ETTİ'



'DEVLET BÜTÜN KURUMLARIYLA BURADA'



'DEVLETİN VALİSİ, KAYMAKAMI BURADA SABAHLADI'



GELİP 'DEVLETİ KÖTÜLE' DİYORLAR



Bakanlık, valilik ve büyükşehir yetkilileri, afetzede vatandaşın yeniden evlerine kavuşması için hasar tespit çalışması yapıyor.Bu sözlere tepki gösteren CHP'liler 'CHP sayesinde' diyerek muhtarı susturdu. Basın açıklaması Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla sürdü.Yeni Şafak'ın aktardığına göre konuyla ilgili konuşan Muhtar Ahmet Korkmaz şu ifadeleri kullandı;Köyümüze ziyarete geldiler Allah razı olsun. Neler olduğunu anlattım. 'Yaraların sarılması gereklidir' dedim. Arkadan bir arkadaş, CHP'li bir kişi, 'Muhtar muhtar CHP'nin sayesinde' dedi. Tabi ben sözü daha fazla uzatmadım.Şimdi siz benim yerimde olsanız. Devletin bütün kurumları burada. Van Büyükşehir'in tüm araçları DSİ'nin tüm araçları burada. Ben nasıl 'Yok' diyeyim. Hepsi burada zaten kameralar görüyor. Şantiye şefleri müdürler hepsi buradayken nasıl 'Yok' diyeyim.Devletin valisi akşamdan sabaha kadar burada, kaymakam sabahladı. Şimdi 'Gelmediler' desem Allah bana sorar. Gerçekten Türkiye burada, tüm şehirlerden gelenler var.Bazı partiler geliyor 'Devlet yok yardım almadık' dememi istiyorlar. Devleti kötülememi istiyorlar. Burada kimse particilik yapmasın her yerden yardım geldi. Allah hesap sorar, ben gerçekleri söylüyorum.