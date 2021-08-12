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Selin vurduğu Van Esenyamaç Muhtarı: Bazı partiler gelip 'Devleti kötüle' diyor

Selin vurduğu Van Esenyamaç Muhtarı: Bazı partiler gelip 'Devleti kötüle' diyor

Esenyamaç Muhtarı Ahmet Korkmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun köyü ziyareti sırasında devleti işaret ederek, "Selden sonra bir saat sahipsiz hissetmedik" demesi üzerine "CHP sayesinde" tepkisiyle susturuldu. Muhtar Korkmaz bölgeye gelen CHP'lilere, "Devleti kötülememi istiyorlar. Vali burada, kaymakam burada, büyükşehir burada. Ben nasıl "Yok" derim. Allah bunun hesabını sorar." diyerek tepki gösterdi. Haberin detayları...

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 16:47
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 16:55
Selin vurduğu Van Esenyamaç Muhtarı: Bazı partiler gelip 'Devleti kötüle' diyor

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ve Onikidere mezrasında meydana gelen sel felaketinin izleri siliniyor. Hasar gören evlerin yıkım çalışmaları sürerken, ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılıyor.

BAKANLIK VALİLİK VE BÜYÜKŞEHİR BÖLGEDE


Bakanlık, valilik ve büyükşehir yetkilileri, afetzede vatandaşın yeniden evlerine kavuşması için hasar tespit çalışması yapıyor.

CHP'LİLER MUHTARIN KONUŞMASINI ENGELLEDİ: CHP SAYESİNDE


Bu sözlere tepki gösteren CHP'liler 'CHP sayesinde' diyerek muhtarı susturdu. Basın açıklaması Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla sürdü.


Yeni Şafak'ın aktardığına göre konuyla ilgili konuşan Muhtar Ahmet Korkmaz şu ifadeleri kullandı;

'CHP'Lİ BİR KİŞİ MÜDAHALE ETTİ'


Köyümüze ziyarete geldiler Allah razı olsun. Neler olduğunu anlattım. 'Yaraların sarılması gereklidir' dedim. Arkadan bir arkadaş, CHP'li bir kişi, 'Muhtar muhtar CHP'nin sayesinde' dedi. Tabi ben sözü daha fazla uzatmadım.

'DEVLET BÜTÜN KURUMLARIYLA BURADA'


Şimdi siz benim yerimde olsanız. Devletin bütün kurumları burada. Van Büyükşehir'in tüm araçları DSİ'nin tüm araçları burada. Ben nasıl 'Yok' diyeyim. Hepsi burada zaten kameralar görüyor. Şantiye şefleri müdürler hepsi buradayken nasıl 'Yok' diyeyim.

'DEVLETİN VALİSİ, KAYMAKAMI BURADA SABAHLADI'


Devletin valisi akşamdan sabaha kadar burada, kaymakam sabahladı. Şimdi 'Gelmediler' desem Allah bana sorar. Gerçekten Türkiye burada, tüm şehirlerden gelenler var.

GELİP 'DEVLETİ KÖTÜLE' DİYORLAR


Bazı partiler geliyor 'Devlet yok yardım almadık' dememi istiyorlar. Devleti kötülememi istiyorlar. Burada kimse particilik yapmasın her yerden yardım geldi. Allah hesap sorar, ben gerçekleri söylüyorum.


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