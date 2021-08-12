Eda Nur Kaplan ölmüştü! Zanlılar suç makinesi çıktı: Ne ararsan var!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunan zanlılar suç makinesi çıktı. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Yusuf G.'nin 11, Mehmet A.'nın ise 4 farklı suçlardan sabıka kayıtları olduğu ortaya çıktı.
Ankara'da ablası ve ablasının sevgilisinin uyumasından kısa bir süre sonra binanın 15. katından atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın yaşamına son vermeden bir süre önce Yusuf G. ve Mehmet A. hakkında cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.
Eda Nur Kaplan, polise verdiği ifadesinde, 2 kişinin rızası dışında kendisiyle ilişkiye girdiği, alkollü olduğu için karşı koyamadığını anlatmıştı.
Eda Nur Kaplan'ı olaydan bir süre önce evine bırakan taksi şoförü, 'Aşırı derecede alkollüydü. Yarı baygın bir hali vardı, taksiye bindiğinde de ağlamaklı haldeydi. 'Ben nasıl bir ortamın içine düştüm, ben ne yaptım. Şimdi anneme ne diyeceğim, kendime geldiğimde iki kadın başımda pavyon muhabbeti yapıyordu' diye sayıklıyordu' ifadelerini kullanmıştı.
Gözaltına alınan Yusuf G.'nin cep telefonunda yapılan incelemede, olay gecesi otel odasında bulunan Aşkın K. ile 'İki kişi gelecek. Yaşları küçük, aralarından seçeriz' şeklinde mesajların olduğu tespit edilmişti.