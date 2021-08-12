Cuma Günü Okunacak Dualar Nelerdir? Cuma Günü Okunması Gereken Dualar, Sureler

Cuma günü İslam alemi için son derece faziletli olan günlerden birisidir. Müslümanlar için önemli bir yere sahip olan Cuma günü okunacak dualar, sureler ve zikirler İslam alimleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılıyor. Cuma namazı için camiye gidemeyen ve evde ibadet gerçekleştirmek isteyen kişiler bu duaları okuyabilirler. Peki, Cuma günü okunacak dualar nelerdir? Cuma günü hangi dualar okunur? Cuma günü okunacak duaları sizler için derledik...



Cuma Günü Okunacak Dualar Nelerdir?



Zilzal Suresi Okunuşu Nasıldır?



Zilzal Suresinin Anlamı Nedir?



Cuma Günü Okunacak Dualar



Zilzal suresi Cuma günü ibadetini gerçekleştirmek isteyenlerin okuması gereken sureler arasında yer almaktadır. İslam alemi için oldukça önemli olan bu günde Zilzal suresini okumak Cuma gününü faziletlerinden yararlanılmasını sağlar.Bismillahirrahmânirrahîm.1- İza zülziletil erdu zilzaleha2- Ve ahracetilerdu eskaleha3- Ve kalel insanü ma leha4- Yevmeizin tühaddisü ahbaraha5- Bienne rabbeke evha leha6- Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm7- Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah8- Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerahRahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.1- Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,2- Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,3- Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman.4- O gün yer, bütün haberlerini anlatır.5- Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.6- O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.7- Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.8- Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.Müslümanların tüm gününü ibadetle geçirdiği bu mübarek günde dua etmenin yeri oldukça fazladır. Cuma gününün sevaplarından yararlanmak ve Allah’ın rızasını kazanmak için önemli olan Cuma gününde edilebilecek dualar sizler için derledik. İşte"Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım." (Taberani)"Allah'ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım." (Cem'ul Fevaid)"Allah'ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal'ın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım." (Kütüb-i Sitte)İslam alimleri Cuma günü Fatiha suresi, Duhan Suresi, Kehf Suresi, Hud Suresi okumanın da oldukça sevap olduğunu belirtmektedir.