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Bakan Pakdemirli'den Antalya ve Muğla açıklaması: Ava kapatılması kararı aldık...

Bakan Pakdemirli'den Antalya ve Muğla açıklaması: Ava kapatılması kararı aldık...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınların söndürülmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Büyük yangınlardan dolayı tüm ülke teyakkuz halindeydi. Bu teyakkuz halinden hayatın normal akışına geçiyor olmamız lazım." dedi. Pakdemirli, Antalya ve Muğla'da devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararı aldıklarını da bildirdi.

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 16:55
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 16:55
Bakan Pakdemirli'den Antalya ve Muğla açıklaması: Ava kapatılması kararı aldık...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarının tamamının kontrol altına alınması sonrası bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Pakdemirli önemli açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:

Büyük yangınlardan dolayı tüm ülke teyakkuz halindeydi. Bu teyakkuz halinden hayatın normal akışına geçiyor olmamız lazım.

Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınını kontrol altına aldık.

Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları kontrol altına aldık.

Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık.

Yarın ve cumartesi ağır yağışın olacağını ve meteorolojik riskin devam ettiğini bildirmek istiyoruz.


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