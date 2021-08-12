Altın fiyatları 12 Ağustos 2021: Bugün altın ne kadar? Altın yükselecek mi?

Altın fiyatları 12 Ağustos 2021, döviz kurlarındaki yükselişin ardından yatırımcıları tedirgin etti. Uzun süredir altın yatırımı yapan vatandaşlar yaşanacak düşüş nedeniyle “Altın ne zaman yükselecek? Altın düşecek mi?” gibi soruların yanıtını aramaya başladı. Son 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen altının ons fiyatı 1.751 dolar düzeyinde satılıyor. Gram altın ise 12 Ağustos 2021 tarihinde 486,07 lira ile satışa sunuluyor. Yatırım yapmak isteyen ya da hali hazırda yatırımı olan vatandaşlar ise bugün “Bugün altın fiyatları ne kadar? 12 Ağustos 2021 altın fiyatları ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. Sizler için 12 Ağustos altın fiyatlarını yazdık.









Altın Fiyatları 12 Ağustos 2021



Altın Fiyatları Yükselecek Mi?



Alış: 480,20 TLSatış: 480,46 TLAlış: 781,00 TLSatış: 796,00 TLAlış: 1.561,00 TLSatış: 1.592,00 TLAlış: 3.093,55 TLSatış: 3.154,51 TLAlış: 3.208,00 TLSatış: 3.257,00 TLAlış: 3.164,00 TLSatış: 3.236,00 TLUzmanlar tarafından yapılan son açıklamalara göre altın fiyatlarında kısa sürede bir yükseliş beklenmiyor. Dünya piyasasının yükselmesi altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Uzun vadede yatırım yapmak isteyenler bu süreci değerlendirebilir.son verilere göre bu şekildedir. “?” sorusunun yanıtı ve daha fazlasını sizler için yanıtladık.