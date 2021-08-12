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Ekonomi
Altın fiyatları 12 Ağustos 2021: Bugün altın ne kadar? Altın yükselecek mi?

Altın fiyatları 12 Ağustos 2021: Bugün altın ne kadar? Altın yükselecek mi?

Altın fiyatları 12 Ağustos 2021, tüm hafta süren düşüşüyle yatırımcıları tedirgin etti. Uzmanlardan yatırımcılar için dikkat çeken açıklamalar geldi. Peki Bugün altın ne kadar? Altın yükselecek mi? Altın fiyatları 12 Ağustos 2021 ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? İşte Altın fiyatları 12 Ağustos 2021…

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 09:31
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 09:35
Altın fiyatları 12 Ağustos 2021: Bugün altın ne kadar? Altın yükselecek mi?

Altın fiyatları 12 Ağustos 2021, döviz kurlarındaki yükselişin ardından yatırımcıları tedirgin etti. Uzun süredir altın yatırımı yapan vatandaşlar yaşanacak düşüş nedeniyle “Altın ne zaman yükselecek? Altın düşecek mi?” gibi soruların yanıtını aramaya başladı. Son 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen altının ons fiyatı 1.751 dolar düzeyinde satılıyor. Gram altın ise 12 Ağustos 2021 tarihinde 486,07 lira ile satışa sunuluyor. Yatırım yapmak isteyen ya da hali hazırda yatırımı olan vatandaşlar ise bugün “Bugün altın fiyatları ne kadar? 12 Ağustos 2021 altın fiyatları ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. Sizler için 12 Ağustos altın fiyatlarını yazdık.

Altın Fiyatları 12 Ağustos 2021

Altın Fiyatları 12 Ağustos 2021


12 Ağustos Gram Altın Fiyatı

Alış: 480,20 TL
Satış: 480,46 TL

12 Ağustos Çeyrek Altın Fiyatı

Alış: 781,00 TL
Satış: 796,00 TL

12 Ağustos Yarım Altın Fiyatı

Alış: 1.561,00 TL
Satış: 1.592,00 TL

12 Ağustos Gram Altın Fiyatı

12 Ağustos Tam Altın Fiyatı

Alış: 3.093,55 TL
Satış: 3.154,51 TL

12 Ağustos Cumhuriyet Altını Fiyatı

Alış: 3.208,00 TL
Satış: 3.257,00 TL

12 Ağustos Ata Altın Fiyatı

Alış: 3.164,00 TL
Satış: 3.236,00 TL

Altın Fiyatları Yükselecek Mi?


Uzmanlar tarafından yapılan son açıklamalara göre altın fiyatlarında kısa sürede bir yükseliş beklenmiyor. Dünya piyasasının yükselmesi altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Uzun vadede yatırım yapmak isteyenler bu süreci değerlendirebilir.


12 Ağustos altın fiyatları son verilere göre bu şekildedir. “Bugün altın ne kadar?” sorusunun yanıtı ve daha fazlasını sizler için yanıtladık.

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