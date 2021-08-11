Kamu işçilerine zam miktarları belli oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Düşük ücretlilere aylık 500 lira düzeltme yapıldı.
Hükümet ve işçi konfederasyonları arasında yapılan zam görüşmelerinde anlaşmaya varıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nün imzalanması amacıyla TÜRK-İŞ'te düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları şöyle:
Düşük ücretlilere aylık 500 lira düzeltme yaptık.
Kamu işçilerine birinci altı ay için yüzde 12 zam yapılacak. İkinci altı ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı ödenecek.
Detaylar gelecek...