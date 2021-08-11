CHP'li Torbalı Belediyesi'nde skandal! Mecliste el kaldır maaşı kap

CHP'li Torbalı Belediyesi bir skandala daha imza atarak, kendi meclis üyelerine yüklü miktarda maaş bağladı. İlçe kamuoyunu uzun bir süredir meşgul eden bu konu, belediye meclisinde AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Erman Çağlar'ın girişimleri ile ortaya çıktı. İsmail Uygur'un vefatının ardından belediye meclisinde gerçekleştirilen oylama ile başkanlık koltuğuna oturan Mithat Tekin'in kendisi ile birlikte CHP'li 4 meclis üyesini belediye şirketine yönetim kurulu üyesi yaparak huzur hakkı adı altında 8 bin 900 lira maaş bağlattığı ortaya çıktı.



SEÇİM ÖNCESİ

MAAŞ ALAN İSİMLER BELLİ OLDU

MİTHAT TEKİN KENDİ KENDİNİ DENETLİYOR

MAAŞ ALANLAR ARASINDA TEKİN DE YER ALIYOR



BAŞKAN DOĞRULADI

BU KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL

Sık sık skandallarla gündeme gelen CHP'li Torbalı Belediyesi'nde şimdi de maaş skandalı patladı. Merhum Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefatının ardından belediye meclisinde gerçekleşen başkanlık seçimi arifesinde, CHP'li meclis üyelerine belediyenin Torbel şirketinden 8 Bin 900 lira maaş bağlandığı ortaya çıktı.Huzur hakkı adı altında aylık 8 Bin 900 Lira maaş alan belediye meclis üyeleri arasında, Belediye Başkanı Mithat Tekin de bulunuyor. Diğer meclis üyelerinin ise Ömer Şentürk, Musa Serbest, Özkan Altun ve Savaş Benli olduğu belirtildi. Ayrıca Torbel'den maaş alan isimler arasında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu da bulunuyor.Belediye şirketi Torbel'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Mithat Tekin'in bu görevi hukuka uygun değil. Çünkü Mithat Tekin'in belediye başkanı olarak belediye şirketini denetleme görevi bulunuyor. Bu durumda Başkan Tekin, kendi kendini denetlemiş oluyor. Bu durumun Türkiye'de bir benzeri daha bulunmuyor.Torbalı beledtiyesindeki skandalı ortaya çıkaran Özgür Erman Çağlar Sabah'a çarpıcı açıklamalarda bulundu."Belediye meclis üyelerinin bankamatikçi olmaları kabul edilebilir bir durum değil" diyen Çağlar; "Merhum Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefatının ardından belediye meclisinde gerçekleşen başkanlık seçimi öncesi, CHP'li meclis üyelerine belediyenin Torbel şirketinden 8 Bin 900 lira maaşa bağladılar. Meclis üyelerinin burada hiçbir şey yapmadan bankamatik meclis üyesi gibi maaş almaları etik de değil, doğru da değil. Seçim bölgelerinde bu kadar insanın sorunlarına eğilmezken, hiçbir projeyi hayata geçirmezken böyle bir maaş almaları vicdanlara sığmaz. Biz de bunları görmezden gelemeyiz" dedi.Çağlar, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Huzur hakkı adı altında aylık 8 Bin 900 lira maaş alan belediye meclis üyeleri arasında, Belediye Başkanı Mithat Tekin, meclis üyeleri; Ömer Şentürk, Musa Serbest, Özkan Altun ve Savaş Benli bulunuyor. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu da maaş alıyor."Torbalı Belediye Meclisi'nde konuyu gündeme getirdiğini, Tekin'in de iddiaları doğruladığını kaydeden Çağlar, "Biz bu konuyu yaklaşık 1,5 ay önce mecliste gündeme getirdik. Böyle iddialar olduğunu, doğru olup olmadığını sorduk. Başkan da doğru olduğunu söyledi. Biz de bu meclis üyelerinin istifa etmeleri gerektiğini ve etik olmadığını söyledik. Başkan konuyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi. Ama aradan aylar geçmesine rağmen herhangi bir açıklama yapılmadı. Öyle olmuyorsa da bunun bedelini ödemek zorundalar. Meclis üyeliğinden istifa etsinler gidip, belediyede işe girsinler" diye konuştu.Yapılan uygulamanın etik olmadığına vurgu yapan Çağlar, "Buna yasaldan ziyade etik mi diye bakmak lazım. Belediyenin bir şirketi var. Adam yönetim kurulu üyesi, bin TL de gösterebilir, 9 bin, 15 bin TL de gösterebilir. Özel şirket oldukları için mevzuatın bazı açıklarından yararlanarak yönetim kuruluna kanunen yazabilir mi, yazabilir. Etik ve vicdanen bu durum bir siyasetçiye yakışmaz. Onlar zamanında işçileri bankamatik diye çıkarıp, şimdi de bankamatik meclis üyelerine döndürebilmeleri de kabul edilebilir bir durum değil. Bunun savunulacak bir yeri yok" dedi.