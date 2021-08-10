İstanbul'da vatandaşları isyan ettiren görüntü: Zehir akıyor

Pendik'te bulunan Göçbeyli ve Ballıca köylerinde evlerin ve ahırların kanalizasyon atıklarının, Ömerli Barajına bağlanan dereye aktığı iddia edildi. Yerel halkın iddiasına göre evlerin ve ahırların kanalizasyon giderleri, bölgede hiçbir arıtma ya da temizleme projesi olmadan direkt olarak dereye akıyor.





ADETA ZEHiR AKIYOR

'HİÇBİR ŞEKİLDE ARITMA YOK'



'ZEHİR AKIYOR'



Kanalizasyonun aktığı derede ise balık ölümlerinin yaşandığı görüldü. Kanalizasyonun aktığı dereden Ömerli Barajına ise adeta zehir akıyor. Bölge sakinleri kendileriyle iletişime geçilmesine rağmen duruma müdahale etmemeleri nedeniyle İSKİ'ye tepki gösterdi.Göçbeyli köyü sakinleri, konuyla ilgili İSKİ ile iletişime geçtiklerini, fakat kimsenin duruma müdahale etmemesi nedeniyle dereden Ömerli Barajına kanalizasyon atıklarının akmaya devam etiklerini belirtti.Öte yandan Ballıca köyünde yaklaşık 2 yıl kadar önce bölgeye arıtma tesisi yapmak amacıyla çukur kazıldığı ve derenin o çukura bağlandığı, fakat çalışmalara devam edilmemesi nedeniyle dereye hala kanalizasyon atıklarının aktığı iddia edildi.Göçbeyli sakinlerinden Recep Şahin , 'Burası Göçbeyli Deresi. Bu akan zehirle ilgili muhtarla birlikte yetkililere haber verdik. İSKİ'den bir yetkili geldi. Dedim ki 'burada bu sorun var, en büyük sorunu da ben yaşıyorum ve İstanbul'a akıyor'. O da 'Bu senin sorunun değil, bu suyu İstanbul'a içiremeyiz' dedi.Bir yıl oldu ama bir daha ne arayan soran var ne gelen var, kimse ilgilenmiyor. Buraya tüm bu köyün ve yapılan çiftliklerin pislikleri, bütün giderler Göçbeyli Deresinden Ömerli Barajı'na bağlanıyor. Hiçbir şekilde arıtma yok, direkt gidiyor. En ufak müdahale yok direkt Göçbeyli Deresi'ne gidiyor. Ben bu köyde oturuyorum ve görüyorum dereye akıyor ve bu altyapı yapıldıktan sonra hepsi bütün çiftlikler buna bağlandı. Arıtma yapılması için çok başvuruda bulunduk. Kimse gelip gitmiyor bizle ilgilenmiyor. Mağduruz sorunumuz bu' dedi.Duruma tepki gösteren Göçbeyli sakini Yahya Güzelbey, 'Arkamda görmüş olduğunuz dereye su değil zehir akıyor. Tüm İstanbul halkı zehir içiyor' diye konuştu.Ballıca'da ikamet eden Aysel Altınkum ise, 'Ballıca Köyü'nde ikamet etmekteyim aynı zamanda burada esnaflık yapıyoruz. İki yıl önce köyümüzün altyapı çalışmalarına başlanmış olup altyapı çalışmaları tamamlanmıştır ve kanalizasyonlarımız şurada açılmış olan ve arıtma tesisi yapılacağı söylenen çukura bağlanmıştır. Burada evimizin kanalizasyonlarının aktığı çukura herhangi bir arıtma tesisi yapılmadığı gibi buradaki köy kanalizasyonu bu dereye akıtılmaktadır. ''Derenin bağlantısı hepimizin kullanmış olduğu Ömerli Barajı'dır. Ömerli Barajı'na şu an kirli su karışmakta ve hepimiz bu kirli suyu kullanmaktayız. İSKİ yönetimi bununla ilgili hiçbir şey yapmamaktadır. Biz iki senedir köylü olarak ve muhtarlık olarak defalarca kendilerine şikayette bulunmamıza rağmen defalarca arıtma tesisinin tamamlanmasını söylememize rağmen herhangi hiçbir dönüş olmamıştır ve çalışmaya hiçbir şekilde başlanmamıştır' dedi.Öte yandan arıtma tesisi yapma amacıyla kazılan ve çalışmaların yarıda bırakıldığı çukur ile kanalizasyon atıklarının aktığı dere drone ile havadan görüntülendi.