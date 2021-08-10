Göz Kuruluğuna Ne İyi Gelir? Göz Kuruluğu Belirtileri Nelerdir?

Göz kuruması yaz fark etmeksizin pek çok kişide görülebilen son derece rahatsız edici durumlardan birisidir. Kuru göz sendromu veya bir diğer adı ile göz kuruluğunun erken teşhis edilmesi semptomların ileri seviyeye ulaşmaması adına oldukça önemlidir. Peki, göz kuruması neden olur? göz kuruluğu belirtileri nelerdir? Göz kuruluğuna ne iyi gelir?





Göz Kuruluğu Tedavi Yöntemleri Nelerdir?



Göz Kuruluğu Belirtileri Nelerdir?



Gözyaşı Üretimini Olumsuz Etkileyen Faktörler Nelerdir?



Göz Kuruluğuna Karşı Alınabilecek Önlemler Nelerdir?



Göz Kuruluğu Neden Olur?



Göz Kuruluğu Nasıl Geçer?



ilk aşamada ayrıntılı göz muayenesi ile başlamaktadır. Tedavi süreci planlaması ise sendromun nedenine yönelik olarak belirlenir. Kuru göz sendromunda alanında uzman doktorlar; gözü nemli tutmayı amaçlar. Gözün nem seviyesini yüksekte tutmak amacıyla göz damlası, ilaç ve jel kullanımı gerçekleştirilir. Göz kuruluğu tedavi yöntemleri nelerdir sorusunun soran kişiler için alanında uzman doktorlardan bu şekilde geri dönüş sağlanmaktadır.Tedavi edilmemesi durumunda çeşitli semptomlara yol açacak olan• Gözde yanma,• Gözlerde kaşıntı,• Uyanınca gözleri açmakta zorlanma durumu,• Kontakt lens kullanımında güçlük,• Göz içi ve çevresinde ip oluşumu,• Göz kapaklarını hareket ettirme isteğinde azalma,Olarak belirtilmektedir. Göz kuruluğu belirtileri temelde birkaç faktöre dayalı olsa da birbirinden farklı belirtiler vardır. Göz kuruluğu seviyesi belirtilerinde artıp azalmasında önemlifaktörler arasında yer almaktadır.Gözyaşı üretimini olumsuz etkileyen faktörler;• İleri yaş,• Romatolojik hastalıklar,• Tiroit bezinde meydana gelen bozukluklar,• Akne,• Depresyon,• Testesteron, östrojen dengesizliği,• Uzun süre kontakt lens kullanımı,Kuru göz tedavisi sürecinde göz kuruluğuna karşı alınabilecek önlemlerle tedavi süreci kısaltılabilir. Alanında uzman doktorlar göz kuruluğuna karşı alınabilecek önlemler listesi ilegöz kuruluğundan nasıl korunabileceğinizi anlatmaktadır. Göz kuruluğuna karşı alınabilecek önlemler;• Belirli sürelerde göz kırpmak göz sağlığı açısından oldukça önemlidir.• Gözyaşlarının buharlaşmasını yavaşlatmak için buharlı ürünlere maruz kalmaktan kaçınılmalıdır.• Özellikle şiddetli rüzgarın olduğu zamanlarda dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır.• Uzun süre bilgisayar ekranına bakılması durumunda mola verilerek gözler dinlendirilmelidir.Göz kuruluğu bireysel ve çevresel faktörler sebebiyle meydana gelebilmektedir. Bireyin yaşı, ilaç kullanımı gibi maddeler göz kuruluğuna sebep olmaktadır.Sorusunu soran hastalar için alanında uzman doktorlar göz kuruluğunun sebeplerini açıklamıştır. İşte göz kuruluğu neden olur sorusunun cevabı;• Göz damlası ve merheme karşı alerji,• Aşırı alkol ve sigara kullanımı gerçekleştirilmesi,• Gözün uzun süre zararlı ışıklara maruz kalması,• Bağışıklık sistemi hastalıkları,• Göz kapağının içe dönüklüğü,• Göz kapağı hastalıkları,• Ektropion• Alerjik ve bakteriyel enfeksiyonlar meydana gelmesi,• Duman, güneş, nem düşüklüğü gibi çevresel faktörler,Göz kuruluğuna neden olan faktörler arasında yer almaktadır.sorusuna pek çok doktor göz kuruluğu için damla önerisi vermektedir. Bu sebeple göz kuruluğu hastalığı belirtileri görülmesi ardından doktor kontrolü gerçekleştirilmelidir. Alanında uzman doktorlar hastalığın kontrolünde çeşitli yöntemlere başvuruyor. Göz kuruluğu tedavisi sürecinde geleneksel yöntemlere başvurmamak ve doktor kontrolünde tedavi süreci gerçekleştirmek hastalığın seyri için oldukça önemlidir. İlaç ve göz kuruluğu için damla kullanımının yanı sıra dikkat edeceğiniz küçük faktörler göz kuruluğuna iyi gelebilir.• Ortam havasını nemlendirmek• Beslenme düzenine dikkat etmek• Gözleri yoracak aktivitelerden uzak durmak• Kirpik diplerini temiz tutmak• Göz damlası kullanmak• Rüzgarlı havalarda kenarı korunaklı gözlükler kullanmak• Bol su tüketmek• Omega 3 içeren vitaminler kullanmakgörülmesi durumunda zaman kaybeden doktor kontrolüne gidilmesi oldukça önemlidir.